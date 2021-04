Oggi in Tv: tutti i programmi in onda sul digitale terrestre

Condividi su

Cosa c’è oggi in tv? Domanda che solitamente arriva ad ora di cena per scegliere cosa vedere in prima serata. Vediamo quali sono i programmi in onda questa sera sul digitale terrestre.

Partiamo con la prima serata Rai, su Rai1 torna l’appuntamento con il Commissario Montalbano (episodio “Salvo amato, Livia Mia”). il Commissario Montalbano si ritrova prima a indagare sulla morte di una cara amica di Livia, in “Salvo amato, Livia mia”. Su Rai 2 appuntamento con Games of Games – Gioco Loco, condotto da Simona Ventura. Il programma si compone di varie prove che i concorrenti dovranno affrontare per giungere al gioco finale e portare a casa il montepremi. Per quanto riguarda Rai3 tradizionale appuntamento con Chi l’ha visto.

Prima serata oggi in tv Mediaset

Oggi in tv su Rete4, prima serata con Giuseppe Brindisi e “Zona Bianca”, rubrica di approfondimento. Il programma ruota intorno ai temi legati alla pandemia da Covid-19. Su Canale 5 “Daydreamer – Le ali del sogno”, una serie tv romantica che vede tra i protagonisti Can Yaman. Grande appuntamento per questa sera su Italia Uno con “King Arthur: il potere della spada”, il film dalla regia di R. Ritchie, che racconta la storia di Arthur che non sa di essere destinato a diventare Re.

Gli altri canali

Oggi in Tv, su La 7 dopo il tradizionale appuntamento con Otto e Mezzo c’è Atlantide il programma di Andrea Purgatori dedicato questa sera alla sete di conoscenza; su Tv 8 Name That Tune – Indovina la canzone con Enrico Papi. Mentre su Discovery- NOVE Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio conducono il talk “Accordi e Disaccordi”.