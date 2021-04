Serie Tv Aprile calendario delle prossime uscite in streaming

Condividi su

Tra le novità in uscita, nell’ambito delle serie tv aprile su Netflix abbiamo “Tenebre e Ossa”, la prima stagione è in arrivo sulla piattaforma di streaming dal 23 aprile 2021. La serie è ispirata alla serie di romanzi della scrittrice fantasy Leigh Bardugo. “Forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov dotata di un potere straordinario che potrebbe cambiare il destino del suo mondo dilaniato dalla guerra”, così Netflix descrive la serie sulla sua piattaforma.

Tenebre e Ossa in arrivo su Netflix, serie tv aprile 2021

La protagonista della serie tv, aprile Netflix, Tenebre e Ossa scopre di avere un potere speciale, ossia poter evocare la luce. L’ambientazione è chiaramente fantasy e rimane fedele ai romanzi da cui si ispira la serie. Nel trailer la protagonista sarà aiutata da una figura abbastanza misteriosa interpretata da Ben Barnes, difficile comprendere se si tratta di un vero aiutante o di un nemico. In ogni caso per tutti gli amanti dell’ambientazione fantasy e dei toni un po’ dark il momento si avvicina sempre di più.

Tra le prossime uscite sulla piattaforma anche se non legato alle serie tv aprile Netflix troviamo “Love and Monsters” con Dylan O’ Brien (Teen Wolf). La pellicola diretta da Michael Matthews racconta l’invasione della Terra da parte di mostri, insetti e animali geneticamente modificati mentre Joel e Aimee stanno passando una piacevole notte romantica. Gli invasori iniziano così a distruggere città del mondo e nella concitazione generale i due, Joel e Aimee, si separano e si riparano in bunker sotterranei per sfuggire all’invasione. Dopo sette anni Joel (Dylan O’ Brien) cerca di ritrovare Aimee con l’aiuto di una vecchia radio, quando finalmente la rintraccia decide di partire per raggiungerla lasciando il bunker e il gruppo con cui si era rifugiato fino a quel momento. Il film sarà disponibile da oggi in streaming su Netflix.

Novità Amazon Prime Video

Tra le novità in arrivo sulla piattaforma di streaming amazon prime video, anche se non è una serie tv di aprile 2021, è il film diretto da Stefano Sollima “Senza rimorso di Tom Clency”, ispirato appunto all’omonimo romanzo. Disponibile dal 30 aprile.

In arrivo su Disney Plus

Infine tra le novità, anche se non legata alle serie tv aprile 2021 disney +, in arrivo la pellicola “Nomadland”. Al centro la storia di una donna, interpretata da Frances McDormand, che, dopo il collasso economico, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Il film ha ricevuto 7 nomination ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) e 6 nomination agli Oscar, già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di due Golden Globes nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma di streaming.

