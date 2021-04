Condividi su

Sondaggio Eumetra: Comunali Milano, solo Albertini può impensierire Sala.

Elezioni amministrative a Milano queste sconosciute. Nel capoluogo lombardo, sette abitanti su dieci non sanno che quest’anno si andrà alle urne per votare il nuovo sindaco della città. È quanto emerge da un recente sondaggio Eumetra sulle elezioni amministrative meneghine previste per l’autunno di quest’anno. Il giudizio sull’amministrazione uscente è abbastanza positivo: il 62% degli intervistati promuove l’operato del sindaco Giuseppe Sala che riscuote voti alti nei municipi 2,3,5 e più bassi nel 6 e 8.

Sondaggio Eumetra: Albertini il più conosciuto dei potenziali candidati di centrodestra

Secondo il sondaggio Eumetra, l’unico potenziale candidato del centrodestra in grado di poter dare del filo da torcere a Giuseppe Sala è Gabriele Albertini. In un ipotetico ballottaggio, l’ex primo cittadino di Milano viene dato leggermente in vantaggio sul sindaco uscente (49% contro 48%). In tutti gli altri possibili ballottaggi che vedono coinvolti gli altri aspiranti candidati di centrodestra tra cui Roberto Rasia, Paolo Del Debbio, Maurizio Lupi, Regina De Albertis e Simone Crolla, Sala avrebbe la meglio. A spiegare questi risultati è la popolarità riscossa da Albertini rispetto agli altri potenziali candidati: a conoscere l’ex sindaco è infatti l’89% dei milanesi. Infine, per quanto riguarda le preferenze di area, il 38% degli intervistati dichiara una preferenza per il centrosinistra, il 37% per il centrodestra mentre il 24% per cento dichiara di essere indeciso.

Sondaggio Eumetra: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 25 al 31 marzo 2021. Campione casuale stratificato per quote, rappresentativo della popolazione del comune di Milano, età maggiore di 18 anni, quartiere/municipio. Campione di 1002 casi (801 CAWI; 201 CATI). Campione rappresentativo della popolazione per genere, età, area geografica- margine di errore complessivamente non superiore a +/- 3%. Metodo raccolta delle informazioni: C.A.W.I. C.A.T.I.

