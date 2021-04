Condividi su

Offerte aprile 2021: ecco i migliori conti correnti online

Tutti conoscono, quanto meno a grandi linee, funzione e vantaggi di un conto corrente. Ma prima di sottoscrivere l’apertura di un conto corrente, è bene essere informati su quelle che sono le offerte promozionali più interessanti in un certo periodo.

Ciò di cui di seguito vogliamo occuparci è dare un quadro di sintesi delle offerte aprile 2021, circa i migliori conti correnti online. Cerchiamo dunque di capire meglio la situazione e di dare un’occhiata alle quattro offerte più convenienti, ora presenti sul mercato.

Offerte aprile 2021 conto corrente online: il contesto di riferimento

Prima di soffermarci sulle migliori offerte aprile 2021, appare opportuno richiamare in sintesi alcuni dei tratti essenziali del conto corrente. Con quest’ultima espressione intendiamo fare riferimento ad un prodotto bancario o postale, che permette di gestire con efficacia i propri risparmi. E caratterizzato da una gamma di servizi di alto valore aggiunto (ad es. carta di credito/debito, conto deposito ecc.) che sono offerti dalla banca per rendere più interessante questo strumento di gestione dei propri risparmi.

In buona sostanza, il conto corrente consente al possessore di svolgere in modo agevolato e rapido una serie di operazioni correlate alla gestione del proprio denaro, degli accrediti e degli addebiti. E’ chiaro che, con la sottoscrizione del contratto di apertura del conto corrente, la banca o la Posta si obbligano a custodire il denaro (ad es.: accredito della pensione o dello stipendio ne c/c/ bancario o postale), nell’interesse del cliente correntista.

Il conto corrente permette, insomma, di compiere moltissime operazioni finanziarie in modo rapido e sicuro: pagamenti, incassi, bonifici, uso della carta di credito per acquisti via web e così via.

In particolare, il conto corrente online consiste in un deposito aperto e gestito via web. Da rimarcare che ultimi anni è cresciuto tantissimo, in virtù delle spese più basse, della diffusione sempre più ampia di internet, e dei mezzi utili per proteggere il correntista contro tentativi di truffa online.

I conti correnti online permettono ai possessori di accedere al proprio conto bancario e di compiere transazioni via Internet. Che si tratti di verificare il saldo, fare un pagamento o trasferire denaro tra conti diversi, l’online banking permette tutte queste operazioni, attraverso il pc fisso o portatile, smartphone o tablet.

Quali sono le migliori offerte di aprile 2021? Eccone 4 di riferimento

Su internet è possibile fare numerose ricerche e confronti tra varie offerte disponibili, in materia di conto corrente online. Per quanto riguarda questo mese, possiamo subito ricordare che le migliori offerte aprile 2021, sono le seguenti 4:

SelfyConto di Banca Mediolanum ;

; conto corrente di Widiba ;

; conto Crédit Agricol e online;

e online; conto corrente My Genius di Unicredit.

Analizziamole una ad una.

SelfyConto di Banca Mediolanum: perchè conviene?

Il conto corrente online di Banca Mediolanum merita sicuramente attenzione, se parliamo delle migliori offerte aprile 2021. Infatti, SelfyConto consiste in un conto corrente online, con canone sempre gratis per i correntisti al di sotto dei 30 anni, e sempre gratuito per il primo anno per tutti i nuovi clienti dell’istituto.

Inoltre sono gratuite alcuni specifiche operazioni: bonifico allo sportello, bonifico online e prelievo agli ATM di altre banche.

Sottoscrivendolo online, l’interessato avrà diritto ad un router e a 100 Giga al mese per 12 mesi; sarà compreso il servizio SelfyCredit Istant, con cui sarà possibile ricevere prestiti personali direttamente con l’applicazione. Non solo: sarà possibile richiedere una carta di credito al costo di 12 euro e, volendo, si potrà anche fare trading online.

Conto corrente di Widiba: perchè conviene?

In tema di migliori offerte aprile 2021 conto corrente online, non possiamo non menzionare anche la proposta di Widiba, ossia una digital bank, attraverso cui l’interessato potrà dar luogo ad un conto web con canone gratis per il primo anno e tassi fino allo 0,9% per vincoli fino a 6 mesi.

Non solo: al conto corrente online Widiba, sarà possibile associare una carta prepagata, al costo di soli 10 euro; e una carta di credito, al costo di 20 euro. Anche in questo caso, i prelievi presso l’ATM di altre banche e il bonifico online sono del tutto esenti da costi. Tuttavia, vi sono delle commissioni corrispondenti a 2 euro, per il prelievo all’estero, in zona Ue; 2 euro, per il bonifico allo sportello; 3 euro per il prelievo allo sportello. Come il conto visto poco sopra, anche questo conto consente agli interessati fare trading online; in più anche l’opportunità di pagare con Google Pay.

Conto di Crédit Agricole: perchè conviene?

Anche il noto istituto bancario cooperativo Crèdit Agricole, leader in Europa, propone qualcosa di interessante, in tema di offerte aprile 2021. Che cosa? Ebbene, si tratta di un conto corrente online a canone zero, che comprende anche l’imposta di bollo gratis e il gestore dedicato.

Anche in questo caso, l’operazione di bonifico online è assolutamente esente da spese, ed anche il prelievo allo sportello è gratis. Tuttavia, vi sono alcune commissioni di esiguo ammontare nelle seguenti ipotesi: 2,10 euro per il prelievo all’estero; 2,10 euro per il prelievo presso gli ATM di altre banche (i primi 24 sono gratuiti); 2,50 euro per il bonifico tradizionale allo sportello della filiale.

Inoltre, a questo specifico conto corrente online è legata una carta di debito MasterCard gratis, che si potrà domandare via web, e una carta di credito, disponibile al prezzo di 40,99 euro.

My Genius di Unicredit: perchè conviene?

Anche Unicredit, uno dei principali gruppi finanziari europei, propone – in tema di offerte aprile 2021 – un’alternativa degna di nota. Infatti, My Genius è un conto corrente online caratterizzato dal canone azzerato, che comprende i bonifici SEPA online gratis. Invece, in ipotesi di differenti operazioni, scattano i costi di commissione, come di seguito elencati:

il prelievo allo sportello ha un costo pari a 3,50 euro;

il bonifico allo sportello ha un costo pari a 7,25 euro.

il prelievo presso l’ATM di una banca diversa ha un costo pari a 2 euro.

Non solo: il conto in oggetto comporta l’emissione gratis della carta di debito My One, ossia una carta destinata a tutti i nuovi clienti che decidono di optare per un nuovo conto entro il 30 settembre di quest’anno.

