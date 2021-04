Condividi su

La F1 si appresta a vivere un grande ritorno a Imola

Il campionato di F1 più lungo di sempre è entrato in azione, con la prima di ben 23 gare del 2021 che ha già offerto un incredibile spettacolo in Bahrain. I cambiamenti introdotti all’inizio della stagione sembrano avere già fatto la differenza, riducendo il divario tra i piloti del gruppo di testa rispetto alla fine del 2020, con Lewis Hamilton e Max Verstappen competitivi fino alle battute finali. La situazione sembra essere più o meno la stessa in mezzo alla griglia di partenza, con McLaren, Ferrari e AlphaTauri quasi inseparabili in alcuni punti della gara. Il secondo appuntamento in calendario vedrà il rientro di Imola con il Gp dell’Emilia Romagna, dove molti spereranno di ripetere le prestazioni del 2020.

Con la conquista della bandiera a scacchi, Hamilton aveva contribuito a regalare alla Mercedes il settimo titolo costruttori consecutivo sullo stesso circuito, e sicuramente non mancherà di riprovarci anche questa volta. La vittoria conquistata alla prima gara della stagione dopo diversi anni, e dopo un duello elettrizzante con Max Verstappen, sembra aver riacceso quella scintilla tra i due piloti che sembrava essersi affievolita. Tuttavia, anche il giovane pilota cercherà di avere più fortuna dell’anno scorso, quando, nelle battute finali della gara e in pieno duello per il secondo posto, un problema a una gomma ne aveva concluso in anticipo la corsa. Una Red Bull veloce e rinvigorita si preannuncia pericolosa anche su questo circuito, quindi potrebbe esserci una possibilità per Verstappen di strappare una vittoria. Inoltre, con la nuova entrata Sergio Pérez, un pilota che ha già dimostrato le sue qualità durante la gara del Bahrain, la Red Bull ha tutte le carte in regola per mettere ancora pressione alla Mercedes.

Tuttavia, ciò che potrebbe entusiasmare ancora di più i fan della F1 è il possibile ritorno degli spettatori durante le gare. In Bahrain, abbiamo visto come i piloti abbiano apprezzato la presenza del pubblico, dopo un anno intero di gare a porte chiuse, un anno durante il quale i tifosi hanno dovuto optare per la TV e le opzioni di bonus scommesse come forme di intrattenimento. Si è parlato di diversi circuiti che potrebbero accogliere di nuovo gli spettatori, ma le speranze di Imola potrebbero essere vanificate, in quanto notizie recenti hanno riportato che l’ingresso potrebbe essere consentito solamente ai vaccinati. È dunque possibile che le aspettative debbano essere ridimensionate, soprattutto alla luce del fatto che le gare potrebbero tornare a disputarsi a porte chiuse, soprattutto in relazione alla terza ondata di contagi che si sta diffondendo in Europa.

In ogni caso, questa stagione di F1 sarà decisamente intensa e entusiasmante per i tifosi. Molti stanno già guardando oltre il 2022 e ai futuri cambiamenti relativi alle regole. Se le piccole novità già introdotte hanno portato a un maggiore livellamento tra i piloti, aggiustamenti più consistenti alle regole potrebbero riservare una serie di gare altrettanto emozionanti.

