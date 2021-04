Condividi su

Sondaggi elettorali Bidimedia: forte crescita per M5S e FDI

Gli ultimi sondaggi elettorali Bidimedia hanno registrato una forte crescita per Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia. I primi hanno guadagnato quasi un punto attestandosi al 14,5% mentre i secondi sono saliti di sei decimi al 16,7%. In alto perdono consensi sia Lega che Partito Democratico. Il Carroccio cala di mezzo punto al 22,5% mentre il Partito Democratico torna sotto quota 20% al 19,8% (-0,3%). Male anche Forza Italia che lascia sul campo sei decimi e scivola al 7,8%. In leggera flessione Azione (3%) e Italia viva (2,7%) mentre Sinistra Italiana cresce al 2,2%. Poco più sotto troviamo Articolo 1- Mdp (2%), Europa Verde (1,8%), +Europa (1,4%) Cambiamo (0,9%) e Partito Comunista. (0,7%). La quota di indecisi è stabile al 28%. Commenta Bidimedia: “Per via del calo leghista, del contestuale guadagno del M5S e della discesa di FI, le prime quattro forze politiche (Lega, PD, FdI e M5S) sono ormai nettamente staccate da tutti gli altri partiti, mentre tendono a compattarsi tra di loro, essendo racchiuse in soli 8 punti. Se tali trend perdureranno nel tempo, potremmo andare verso uno scenario con 4 partiti maggiori su valori simili, quasi appaiati”.

Sondaggi elettorali Bidimedia: fiducia governo in calo

Il gradimento per il governo cala di sette punti al 52%. Secondo Bidimedia, “il calo dell’approvazione per l’esecutivo è determinato soprattutto da un vero e proprio crollo della fiducia tra i leghisti e, in misura minore, gli elettori del M5S”.

Infine, per quanto riguarda le intenzioni di voto ripartire per regioni, Bidimedia non segnala alcuna variazione importante rispetto alla precedente rilevazione. “Restano quindi “rosse” Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna e Basilicata, le ultime 3 soprattutto grazie alla forza residua al meridione del M5S. Segnaliamo però come in Liguria i dati vedano un pareggio statistico, essendo il distacco di appena due decimi di punto” conclude Bidimedia.

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 5 all’8 aprile 2021. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, area geografica e dimensione del comune di residenza, ponderato per voto pregresso. 3726 intervistati, di cui 1703 da panel (su 4816 contatti totali). Tasso di risposta: 35%. Margine d’errore: +/- 1,6%. Metodo raccolta informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel / CAWI (46 – 54%).

