Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: fiducia Draghi e governo ancora in calo

Fiducia ancora in calo per premier Draghi e governo. A rilevarlo sono i sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. In un mese il presidente del Consiglio ha perso quasi cinque punti di consenso: il suo gradimento ora si attesta al 55,4%. La fiducia dell’esecutivo segna un -0,9% e cala al 51,2% mentre la quota di chi non ha fiducia interessa ormai un terzo degli italiani. Il borsino dei leader vede il premier saldo al primo posto nonostante il calo. Dietro crescono Giorgia Meloni (40,2%), Giuseppe Conte (36,2%) ed Enrico Letta (28,7%). In flessione Speranza (22,8%), Calenda (17,3%) e Renzi (10,7%). Stabili Salvini (33%) e Bonino (21%).

Sondaggi elettorali Tecnè: le intenzioni di voto ai partiti

Le intenzioni di voto registrate da Tecnè danno la Lega in calo di tre decimi al 22,3%. Recupera il Pd che sale di quasi mezzo punto al 18.9%. Passo in avanti anche per Fratelli d’Italia ora al 18,1%. Il Movimento 5 Stelle guadagna due decimi e si porta al 16,5%. Niente doppia cifra per Forza Italia (9,9%) mentre Azione scende sotto la soglia di sbarramento del 3%. Sinistra Italiana è data in crescita al 2,1%. In questo modo supera Italia Viva in flessione al 2%. I Verdi sono all’1,8%, Articolo 1 all’1,2% mentre +Europa è stabile a 1,2%.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Tecnè con Agenzia Dire, con interviste effettuate l’8 e 9 aprile su un campione di mille casi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]