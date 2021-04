La Fuggitiva: trama, cast e dove vederlo in tv e streaming

Condividi su

Questa sera su Rai1 il secondo appuntamento con la nuova fiction “La Fuggitiva”, che vede nel ruolo della protagonista Arianna, l’attrice Vittoria Puccini.

La Fuggitiva, dalla regia di Carlo Carlei, torna in prima serata su Rai1, dopo il successo del primo appuntamento la scorsa settimana. La protagonista, Arianna, ingiustamente accusata dell’omicidio del marito Fabrizio si dà alla fuga. Un personaggio forte e studiato, che ricorda le eroine dei fumetti quello della Fuggitiva, interpretata da Vittoria Puccini, che quasi diventa una guerriera tra combattimenti e cambi di look per far perdere le sue tracce.

La trama de “La fuggitiva” episodio 1 e 2

Il primo episodio inizia con la storia di Arianna, rimasta orfana dopo una rapina in casa e salvata dal giardiniere, trascorre dieci anni in Jugoslavia e rientra in Italia come rifugiata per poi venir adottata da un vecchio socio e amico del padre, Maurizio Feola e da sua moglie Marta. Anni dopo Arianna si sposta con l’assessore regionale all’urbanistica Fabrizio Comani, ma la sua vita viene nuovamente stravolta quando una mattina trova suo marito in fin di vita vicino alla piscina di casa. La fuggitiva, Arianna, non riesce a salvarlo e poco dopo viene accusata dell’omicidio del marito, anche a causa del ritrovamento delle impronte digitali sull’arma del delitto. Arianna riesce a scappare insieme al figlio Simone.

La Fuggitiva e Simone si rifugiano dalla suora che aveva accolto Arianna quando era rientrata in Italia, ma qui le strade si dividono e infatti Arianna decide di scappare lasciando Simone da Suor Donata – che successivamente lo poterà a casa dei nonni – mentre Arianna scopre che qualcuno era stato pagato per fare una falsa testimonianza e incastrarla, decide allora di iniziare a collaborare con il giornalista Marcello Favini. I due, la Fuggitiva e Marcello, hanno appuntamento con un informatore, che però muore proprio davanti ai loro occhi prima di poter raccontare la verità.

Tanta attesa per i nuovi episodi de La Fuggitiva che andranno in onda questa sera su Rai1, in prima serata, la fiction che ha conquistato l’attenzione del pubblico con i suoi numerosi colpi di scena.

