Vaccino Covid: entro aprile coperti gli over 80 entro giugno tutti gli Over 60

Vaccino Covid: Il ministro della Salute Speranza “promette” un’estate con molte più libertà anche se l’allentamento delle restrizioni arriverà gradualmente. Piede sull’acceleratore sulla campagna di immunizzazione: entro aprile si coprirà la fascia Over 80. Intanto, però, preoccupa l’onda lunga del “caso” Astrazeneca, soprattutto, in Sicilia.

Vaccino Covid: verso un’estate più “libera”

Vaccino Covid: in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, il ministro della Salute Speranza non fissa date per la ripartenza ma “promette” un’estate con più libertà. Lo stesso ministro sottolinea che non ci potrà essere un “rompete le righe” generalizzato ma quasi sicuramente l’accelerazione della campagna vaccinale insieme al mantenimento del lockdown a diverse velocità nei prossimi mesi dovrebbe consentire un alleggerimento delle restrizioni con l’arrivo della bella stagione. Nello specifico, “ad aprile conviene mantenere la massima prudenza” ha detto Speranza sulla possibilità di procedere a delle riaperture, poi a maggio, “a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle della zona gialla”.

Novità in arrivo per la campagna di vaccinazione

Vaccino Covid: Sempre Speranza ha poi perimetrato l’accelerazione sulla campagna vaccinale; somministrazione della prima dose per tutti gli over 80 entro aprile, entro fine giugno si potranno mettere in sicurezza tutti gli over 60. il ministro della Salute, nella stessa intervista, ha poi annunciato due novità in arrivo per il piano di immunizzazione italiano. Innanzitutto, si allungheranno i tempi del richiamo per Pfizer e Moderna: si passerà da 21 e 28 giorni a 42. Inoltre, molto presto sarà prevista per gli over 60 la possibilità di presentarsi presso i centri vaccinali senza prenotazione per la somministrazione di Astrazeneca. Il composto anglo-svedese, però, è ancora guardato con “sospetto” da moltissimi italiani a quanto pare: non ci sono dati esatti sul tasso di rifiuto relativo alla somministrazione a livello nazionale, detto questo, il Governatore siciliano Musumeci ha dichiarato che su 100 siciliani che dovrebbero riceverlo sono 80 quelli che non si presentano all’appuntamento.

