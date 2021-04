Condividi su

Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori.

La maggioranza degli italiani si schiera al fianco dei ristoratori che nei giorni scorsi sono scesi in piazza per protestare contro le chiusure imposte dal governo. Il 35% appoggia i lavoratori a prescindere da coloro con cui svolgono le manifestazioni e dalle modalità, il 28,2% si schiera con i ristoratori ma consiglia loro di non accompagnarsi a no vax, no mask e destra radicale, il 27,8% è d’accordo con loro se chiedono più sostegni ma non se vogliono riaperture. Solo l’8% non ha approvato e non approva le proteste dei ristoratori in ogni caso. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Termometro Politico realizato tra il 6 e l’8 aprile

Per protesta alcuni ristoratori hanno aperto o puntano ad aprire i propri ristoranti. Un terzo degli italiani (35,6%) si dice pronto ad andare al ristorante anche violando le regole. Il 43,1% non ci andrebbe perché troppo pericoloso dal punto di vista sanitario mentre il 18,3% non ci andrebbe per paura di una possibile multa.

Fonte: Termometro Politico

Termometro Politico ha chiesto agli intervistati un giudizio sull’operato del governo Draghi mettendolo in relazione con quanto fatto dal governo Conte. Per il 29,7% l’attuale esecutivo sta facendo meglio del governo Conte, per il 22,8% peggio, per il 21,3% male come il precedente governo, per il 7,4% bene come il Conte bis mentre per il 18,1% è ancora troppo presto per dare un giudizio.

Sondaggi Tp: dopo Draghi, il 22% rivuole Conte

Termometro Politico ha chiesto poi chi dovrebbe guidare l’esecutivo dopo il governo Draghi. A sorpresa è l’ex premier Conte a ricevere più preferenze con il 22,2%, segue Salvini col 18,8% e Giorgia Meloni col 17,2%. Il 14,7% rivorrebbe ancora Draghi, il 9,1% Letta mentre il 12,6% nessuno di questi.

Ancora in calo la fiducia degli italiani nel premier Draghi: si è passati dal 51,8% di una settimana fa al 50,8% odierno.

Sondaggi Tp: Pd sfiora il 20%, Fratelli d’Italia al 19,1%

Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega in calo al 23,3%. Risale il Pd che ora sfiora il 20% (19,8%) mentre Fratelli d’Italia sale al 19,1%, valore più alto mai registrato dalla sua fondazione. Cresce anche il Movimento 5 Stelle ora al 15,9%. Passo indietro per Forza Italia che scende al 5,9%. Azione è al 3,2%. Sotto il 3% si trovano La Sinistra (2,8%), Italia Viva (2,7%), +Europa (1,3%), Verdi (1,3%) e Partito Comunista (1%).

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 2.400 interviste raccolte tra il 6 e l’8 aprile 2021.

