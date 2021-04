Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: balzo in avanti del Pd, torna secondo dietro alla Lega

Quasi sette italiani su dieci hanno ricevuto i ristori dallo Stato dopo averne fatto richiesta mentre il 30,5% li ha richiesti ma non li ha ricevuti. Diversi i giudizi sui ristori da parte di chi li ha ottenuti: il 18% li definisce ottimi, il 22,8% sufficienti mentre il 28,7% li boccia considerandoli insufficienti. Tra gli insoddisfatti ci sono partite Iva, persone con contratti a tempo e autonomi. I giudizi migliori sui ristori arrivano dal Nord mentre quelli negativi dal Sud. La maggior parte delle persone che ha fatto richiesta dei ristori ma non li ha ricevuti abita nelle Isole. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi elettorali Euromedia realizzati per Porta a Porta e andati in onda l’8 aprile.

Sondaggi elettorali Euromedia: le intenzioni di voto

Rispetto alla rilevazione del 17 marzo, la Lega perde sette decimi e scivola al 22%. Balzo in avanti del Pd che guadagna oltre tre punti percentuali e torna in seconda posizione col 19,4%. Scavalcati in un sol colpo sia Fratelli d’Italia (in crescita dell’1,1% al 17,6%) e Movimento 5 Stelle (stabile al 17,4%). Perde quattro decimi e cala al 7,2% Forza Italia. Giù anche Azione che lascia sul campo mezzo punto e scende al 3,8%. Male LeU che cala di sette decimi e va sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,8%). Poco più sotto si trova Italia Viva in flessione al 2,5%. I Verdi passano dal 2,4% all’1,7% ma rimangono davanti a +Europa data in crescita all’1,5%. Gli altri partiti di centrodestra ottengono lo 0,8% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,3%. In crescita la quota di indecisi e astenuti ora al 32,3%. In totale la coalizione di centrodestra ottiene il 47,6% dei consensi contro il 39,6% della coalizione di centrosinistra formata da Pd, M5S e LeU. A commentare i dati è Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research: “La cura Letta sta galvanizzando gli elettori dem mentre gli elettori M5S credono alla rifondazione di Conte. Il centrodestra non perde voti in quanto i consensi persi dalla Lega vengono recuperati da Fratelli d’Italia”.

Fonte: Euromedia

Fonte: Euromedia

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

In attesa di diffusione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]