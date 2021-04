Condividi su

Governo ultime notizie: cosa ha detto Mario Draghi nel suo ultimo intervento

Governo ultime notizie: gli argomenti fondamentali tra quelli toccati dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo ultimo intervento pubblico. Molti pensavano che la conferenza stampa dell’ex Presidente della BCE sarebbe stata dedicata all’annuncio di varie “riaperture”: c’è ancora da aspettare per la ripartenza delle tante attività chiuse per contenere la diffusione del contagio. Cosa succederà al piano vaccini dopo il caso Astrazeneca e al di là della polemica sui “furbetti”.

Governo ultime notizie: “delusione” per la programmazione delle riaperture

Governo ultime notizie: nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 aprile 2021, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto un’attesissima conferenza stampa. L’ex Presidente della BCE ha parlato al paese, infatti, dopo la comunicazione dei risultati dell’ultima indagine dell’Ema sul legame tra vaccino Astrazeneca e insorgenza di problematiche circolatorie: dunque, ci si aspettava che dettagliasse le ripercussioni del caso sul piano di immunizzazione italiano. Inoltre, visto il riscaldarsi del clima sull’argomento nei palazzi della politica ma anche e soprattutto nelle piazze d’Italia, sembrava possibile che l’inquilino di Palazzo Chigi annunciasse un programma di riaperture per tutte quelle attività chiuse da mesi e mesi per contenere la diffusione del contagio.

Alla fine, però, chi si aspettava l’annuncio di una ripartenza è rimasto deluso: Draghi ha sottolineato di capire la “disperazione” di alcune categorie ma, nonostante i cronisti presenti l’abbiano pressato sul tema, non è riuscito a fornire una data di riapertura per ristoranti, teatri, palestre, cinema e così via. Uno spiraglio in più per il comparto turismo: “Non diamo per abbandonata la stagione” ha detto Draghi, “e pensiamo anche alla stagione fieristica: sono molti gli appuntamenti in Italia tra maggio e ottobre che dobbiamo provare a salvare”.

Gli obiettivi del piano vaccini

Governo ultime notizie: il caso del legame tra Astrazeneca e insorgenza di problematiche circolatorie? “Ricordiamoci che le scelte considerate nella giornata di ieri fanno riferimento ad eventi trombotici rari in sedi inusuali, 86 casi su una platea di 25 milioni di vaccinati. Raccomandare un uso preferenziale di questo vaccino, ricordo approvato per gli over 18, risponde al duplice obiettivo di proteggere la popolazione fragile e quella dove l’incidenza dei casi è stata maggiore” ha tagliato corto Draghi.

il Presidente del Consiglio ha perciò spazzato via ogni dubbio sulla disponibilità di vaccini. Quindi, ha confermato l’obiettivo di somministrare 500mila dosi di composto al giorno. Nello specifico, le dosi disponibili per questo mese permetteranno, ha sottolineato sempre Draghi, “di vaccinare tutti gli over 80 anni e gran parte di coloro che hanno più di 75, in tutte le regioni”.

