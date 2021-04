Serie tv aprile 2021 Netflix, Amazon e Disney+: calendario e nuove uscite

Condividi su

Tutte le novità delle serie tv aprile 2021 Netflix, Amazon Prime Video e Dinsey+, vediamo insieme il calendario delle prossime uscite.

Tra le ultime novità serie Tv aprile 2021 Netflix troviamo la nuova serie tv “Prank Encounters – Scherzi da brivido” disponibile dal 1 aprile sulla piattaforma di streaming la serie presentata da Gaten Matarazzo (Stranger Things) attraverso una serie di scherzi fa vivere a due sconosciuti l’avventura di una vita. Uno dei programmi di scherzo più spassoso degli ultimi tempi. “This is a Robbery: The world’s biggest art heist”, il nuovo documentario in arrivo su Netflix ad aprile 2021 : 500 milioni di dollari di arte mancante. Una ricompensa di 10 milioni di dollari per chi la trova. Tocca a te entrare nel mistero. 30 anni fa due ladri rubarono milioni di dollari di opere d’arte all’Isabella Stewart Museum Gardner Museum di Boston. Ancora oggi gli investigatori sono sulle tracce delle opere scomparse e cercano di risolvere il più grande colpo d’arte della storia. Dal 7 aprile nel catalogo serie tv Netflix aprile 2021.

Tutte le novità serie tv aprile 2021 in streaming

Una delle novità nel catalogo serie tv aprile 2021 più amata è il nuovo reality show LOL: chi ride è fuori, distribuito da Amazon Prime Video, prodotto da Endemol Shine Italy e diretto da Fedez e Mara Maionchi, dieci comici sono chiusi in una stanza per 6 ore, ogni giocatore ha come obiettivo quello di far ridere gli altri – con battute gag, oggetti – e nel caso in cui uno dei partecipanti rida o faccia anche un accenno di smorfia o sorriso prima c’è l’ammonizione e poi l’eliminazione dallo show. I protagonisti del gioco Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna hanno fatto ridere di gusto il pubblico, finendo anche nei trend topic di Twitter. Il reality è disponibile dal 1 aprile nel catalogo delle serie tv aprile 2021 amazon prime video e l’8 aprile usciranno le ultime due puntate di questa prima stagione. Grande attesa per il pubblico, che sembra aver apprezzato molto lo show.

Nuovo catalogo per le serie tv aprile 2021 anche per Disney +, con tanti nuovi prodotti originali Star, tra cui: Big Sky, Love – Victor, Solar Opposites, Helstrom e Dollface. Vediamo nel dettaglio il calendario e le prossime uscite. Dal 9 aprile saranno disponibili gli episodi della seconda stagione di Solar Opposites, la serie dei creatori di Rick e Morty che segue le vicende di quattro alieni in fuga dal proprio pianeta che si schiantano sulla Terra.

