Sondaggi Demos: maggioranza italiani a favore di passaporto e obbligo vaccinale

Dopo la crescita di contagi e morti avvenuta nelle ultime settimane, torna a crescere la paura per il coronavirus. Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Demos per La Repubblica, gli italiani preoccupati dal Covid sono passati dall’87% di febbraio al 91% di marzo. Cresce soprattutto la percentuale di chi si dice molto preoccupato, passata in un mese dal 42% al 56%.

Sondaggi Demos: durata pandemia, italiani pessimisti

Sulla durata della pandemia la maggioranza degli italiani non si fa molte illusioni e rimane per lo più pessimista. Per il 56% la pandemia durerà almeno un anno, il 24% ritiene invece che durerà molti anni. Una percentuale quest’ultima in netta crescita rispetto alla precedente rilevazione quando era al 17%. Pochi gli ottimisti che sperano in una sua fine nell’arco di pochi mesi (16%).

Sondaggi Demos: obbligo e passaporto vaccinale, maggioranza italiani favorevole

Quasi sei intervistati su dieci si schierano a favore dell’obbligo vaccinale per uscire dall’emergenza sanitaria. Un ulteriore 21% dice di sì ma solo se l’obbligo è destinato ad alcune categorie di persone come gli operatori sanitari. Contrario il 21% secondo cui l’obbligo non vada imposto a nessuno.

Infine, il 78% si dice favorevole all’istituzione di un passaporto vaccinale europeo che consenta alle persone vaccinate di spostarsi tra i paesi per lavoro o per turismo. Contrario il 21%.

Sondaggi Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 8 – 11 marzo 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.522, rifiuti/sostituzioni/inviti: 9.086) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 2.5%).

