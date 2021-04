Serie tv aprile 2021 disney+: calendario e nuove uscite in streaming

Condividi su

Nuovo catalogo per le serie tv aprile 2021 anche per Disney +, con tanti nuovi prodotti originali Star, tra cui: Big Sky, Love – Victor, Solar Opposites, Helstrom e Dollface. Vediamo nel dettaglio il calendario e le prossime uscite. Dal 9 aprile saranno disponibili gli episodi della seconda stagione di Solar Opposites, la serie dei creatori di Rick e Morty che segue le vicende di quattro alieni in fuga dal proprio pianeta che si schiantano sulla Terra.

In attesa anche degli ultimi cinque episodi della prima stagione della serie tv, aprile 2021 disney+, “Dollface” creata da Jordan Weiss e già trasmessa in America sulla piattaforma Hulu. La protagonista Jules Wiley, interpretata da Kat Dennings (2 Broke Girls), dopo essere stata lasciata dallo storico fidanzato deve “rientrare” nel mondo delle donne.

Bob’s burger in arrivo tra le serie tv aprile 2021 disney+

Tra le novità del catalogo Disney + anche l’arrivo di Bob’s Burger: Bob e la sua eccentrica famiglia, gestiscono un ristorante di terza generazione, hanno grandi idee sugli hamburger, ma non eccellono in quanto a servizio e raffinatezza.

Infine tra le novità del catalogo, anche se non legata alle serie tv aprile 2021 disney +, in arrivo la pellicola “Nomadland”. Al centro la storia di una donna, interpretata da Frances McDormand, che, dopo il collasso economico, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna. Il film ha ricevuto 7 nomination ai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) e 6 nomination agli Oscar, già vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di due Golden Globes nelle categorie Miglior film drammatico e Miglior regia. Disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma di streaming.