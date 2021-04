Condividi su

Riapertura scuole e Dad: cosa cambia da oggi per zona rossa e non?

Riapertura scuole da oggi mercoledì 7 aprile in tutto il paese, cioè anche in zona rossa, fino alla prima media mentre dalla seconda media a salire, le lezioni in presenza ricominciano in base al colore delle singole regioni.

Riapertura scuole: entra in vigore il nuovo decreto del Governo Draghi

Riapertura scuole da oggi mercoledì 7 aprile. In base alle disposizioni dell’ultimo provvedimento del Governo Draghi sull’epidemia, infatti, tutti gli istituti italiani – fino alla prima media – possono tornare alle lezioni in presenza. Quindi, gli studenti più piccoli, anche in zona rossa, tornano tra i banchi. Nella fascia di rischio più alta, però, restano in Didattica a distanza tutti gli altri alunni: in pratica, quelli dalla seconda media in su rimarranno in Dad. In zona arancione ritorno alle lezioni in presenza fino alla terza media con le scuole superiori tenute a garantire almeno il 50% e non più del 75% degli alunni in classe.

Ritorno in classe per uno studente su tre

Con la riapertura scuole anche in zona rossa a partire da oggi, mercoledì 7 aprile, torna in aula il 66% degli 8,5 milioni di alunni italiani. Sostanzialmente, le lezioni in presenza ripartono per uno su tre. Da sottolineare che, questa volta, pare che gli studenti siano tornati a scuola per abbandonare definitivamente la Dad: infatti, il decreto licenziato dall’esecutivo a inizio marzo ha limitato in modo netto il margine di manovra dei governatori sulla questione della riapertura scuole. Insomma, i Presidenti di Regione non possono più chiudere in autonomia gli istituti: l’unica eccezione alla regola la scoperta di un focolaio di Covid ma in ogni caso la chiusura deve essere concertata con le autorità sanitarie.

