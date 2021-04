Condividi su

Ultimi sondaggi Winpoll: Draghi più vicino a FI per quasi 3 italiani su 10

Non la Lega, nè il Pd o Italia Viva, ma Forza Italia. Secondo il 29% degli italiani, il premier Draghi è visto vicino al partito di Silvio Berlusconi. È quanto emerge da un sondaggio Winpoll realizzato per Il Sole 24 Ore. A ritenere il premier equidistante da tutti i partiti e quindi non assegnabile ad alcuna forza politica è il 28% degli intervistati. Il 18% considera il capo del governo più affine al Pd, l’8% a Italia Viva, il 7% ad Azione di Calenda mentre il 6% alla Lega.

Winpoll ha chiesto agli intervistati di valutare la gestione della pandemia da parte del governo Draghi mettendola a confronto con quella operata dal Conte bis. Per il 43% è ancora troppo presto per fare una valutazione, per il 32% l’attuale esecutivo sta facendo più o meno quello che faceva il governo precedente, per il 19% Draghi sta facendo meglio del Conte bis mentre per il 6% sta facendo peggio.

Ultimi sondaggi Winpoll: le mancanze del Pd per essere competitivo

L’ultima domanda dell’indagine condotta da Winpoll ha riguardato il Partito Democratico. Che cosa manca al Pd per poter essere elettoralmente più competitivo? ha chiesto l’istituto agli elettori dem. Diverse le risposte: per il 44% manca una proposta politica che lo renda riconoscibile, per il 37% l’assenza di litigi, per il 29% un maggior radicamento territoriale, per il 21% un leader carismatico, per il 12% comunicare con un linguaggio semplice, infine, per il 5% più umiltà.

Ultimi sondaggi Winpoll: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 18 marzo 2021. Metodo di campionamento: stratificato per regioni, casuale ponderato per genere, fasce di età, titolo di studio ed intenzioni di voto alle ultime europee. Numero di interviste: 2.000. Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 1,9%. Metodologia delle interviste: interviste Cati/Cawi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]