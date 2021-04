Emma Watson: età carriera e figlio in arrivo per l’attrice

Condividi su

Emma Watson al centro dei riflettori del web dopo che un’amica ha pubblicato una storia su Instagram in cui annunciava la dolce attesa dell’attrice. Scherzo o verità? La notizia non è stata confermata nè smentita dai diretti interessati, la storia di Instagram è stata subito rimossa mentre il profilo Instagram di Emma Watson risulta “in modalità non disturbare” al momento.

Emma Watson, famosa attrice, attivista e modella britannica ha raggiunto la fama mondiale interpretando Hermione Granger in Harry Potter dal 2001 al 2011. Nel 2013 ha vinto il premio come miglior attrice assegnato ai San Diego Film Critics Society Awards per l’interpretazione di Sam in Noi siamo Infinito.

È nata a Parigi nel 1990 dove ha vissuto fino all’età di cinque anni poi, in seguito al divorzio dei genitori si è trasferita con la madre nell’Oxfordshire, nell’Inghilterra meridionale. La passione per la recitazione nasce proprio durante gli anni scolastici in cui Emma Watson partecipa a molti drammi, ma il ruolo di Hermione è stato il suo primo importante come attrice.

Emma Watson e l’impegno sociale per la parità di genere

Oltre ad essere una brillante attrice, Emma Watson si è molto impegnata nel sociale: nel 2014 viene nominata Goodwill Ambassador dall’UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della parità di genere. In questo ruolo pronuncia il discorso per il lancio della campagna #HerforShe presso l’ONU. L’anno successivo Malala Yousafzai ha dichiarato durante un’intervista con Emma Watson di essere diventata femminista proprio grazie al discorso che questa aveva tenuto all’ONU. Nel 2018 ha donato un milione di sterline ad una nuova fondazione britannica per le donne vittime di abusi e molestie.

La sua vita privata è molto privata. Sappiamo che per molto tempo ha diviso le sue giornate tra New York e Londra e nel 2019 ha definito di essere “in coppia con se stessa”, self partened. Nel 2020 però ha iniziato una relazione con l’imprenditore Leo Robinton che sembrerebbe non amare i riflettori, infatti dopo la pubblicazione di una foto dei due si è cancellato da tutti i social network. Oggi non sappiamo se la coppia è in dolce attesa o se era solo un pesce d’aprile.

