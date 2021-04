Condividi su

Sondaggi Tp: obbligo vaccinale per gli operatori sanitari giusto per il 60,8% degli italiani.

Il 60,8% degli italiani ritiene giusto mettere l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Poco più di un quarto si dice contrario mentre il 10,3% crede sia meglio mettere disincentivi al rifiuto di vaccinarsi, come trasferimenti e blocchi di carriera. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 30 marzo e il 1 aprile.

Sulla riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa, quasi un italiano su due (48,8%) si dice d’accordo. Per il 26,8% avrebbero dovuto essere aperte anche le scuole superiori e la seconda e terza media. Contrario alla riapertura è il 20,9% secondo cui i rischi di un nuovo aumento dei contagi sono troppo alti.

Fonte: Termometro Politico

Per evitare il fallimento di ristoranti, palestre e attività turistiche gli italiani mettono in campo diverse soluzioni. Per il 36,8% si dovrebbero cambiare i criteri attuali cominciando ad aprire le attività meno rischiose ora ingiustamente penalizzate, per il 27% si dovrebbe riaprire tutto e subito mentre per il 14,4% si dovrebbero innalzare i ristori e i sussidi. Il 12,1%, pur comprendendo le difficoltà economiche di queste attività, ritiene giuste le regole attuali. Infine c’è un 8,8% che vorrebbe regole ancora più restrittive.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: vacanze all’estero, prevalgono i no

La paura del contagio frena gli italiani dall’andare in vacanza all’estero. Il 40,9% ritiene che il rischio sanitario non permetta di volare all’estero anche se per pochi giorni. Il 34% non prende in considerazione l’idea ma solo perché preferirebbe l’Italia come meta per la villeggiatura. Il 14,1% non fa i bagagli ma solo per gli ostacoli messi dallo Stato con tamponi e quarantena al ritorno. Solo il 9,6% si dice pronto a partire nonostante l’obbligo di quarantena al ritorno.

Fonte: Termometro Politico

Termometro Politico registra un forte calo del gradimento del premier Draghi. La percentuale di italiani che ha fiducia nel capo del governo scende dal 54,8% di una settimana fa al 51,8% odierno.

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: crescono Lega, Pd e FDI

Infine le intenzioni di voto. Lega, Pd e Fratelli d’Italia sono date in crescita, rispettivamente al 23,6%, 19,6% e 18,9%. Flette leggermente al 15,5% il Movimento 5 Stelle. In calo Forza Italia (6,1%), Azione (3%) e Italia Viva (2,8%). Stabile al 3,1% La Sinistra. Sotto il 2% Verdi (1,4%), +Europa (1,3%) e Partito Comunista (1%).

Fonte: Termometro Politico

Sondaggi Tp: nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 2.300 interviste raccolte tra il 31 marzo e il 1 aprile 2021.

