Sondaggi Bidimedia: Comunali Roma, male il centrodestra, bene Gualtieri

L’ex ministro dell’Economia del Conte bis e potenziale candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, sarebbe in cima alle preferenze dei romani per la corsa al Campidoglio. Lo dice un sondaggio sulle elezioni comunali di Roma realizzato da Bidimedia per RomaToday. Gualtieri otterrebbe al primo turno il 26,3% dei consensi precedendo sia la sindaca uscente Virginia Raggi (24,5%) che il possibile candidato di centrodestra, Andrea Abodi, attualmente presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e del Comitato di Gestione Fondi Speciali. Quarto Carlo Calenda di Azione col 15,7%.

Fonte: Bidimedia

Al ballottaggio Gualtieri vincerebbe con ampio margine sia contro Abodi (67% contro 33%) che contro Raggi (64% contro 36%) e Calenda (54% contro 46%). La sindaca Cinque Stelle uscirebbe sconfitta anche in un confronto con il leader di Azione (40% contro 60%) mentre trionferebbe su Abodi (51% contro 49%). Il candidato di centrodestra, invece, perderebbe tutte le sfide con qualsiasi avversario. Forse è anche per questo che gli elettori di centrodestra gli preferiscono Guido Bertolaso (36% di preferenze contro il 21% di Abodi).

Per quanto riguarda il centrosinistra, Roberto Gualtieri sembra non aver sfidanti in grado di impensierirlo: in caso di primarie, infatti, il 41% degli elettori di centrosinistra darebbe la sua preferenza all’ex ministro dell’Economia.

Sondaggi Bidimedia: il voto alle liste

In merito alle intenzioni di voto alla lista, il Movimento 5 Stelle risulta essere ancora la prima forza politica della Capitale con il 23,2% dei consensi. Segue il Partito Democratico con il 19% e Fratelli d’Italia con il 17%. La Lega, dopo il buon risultato alle Europee, crolla all’8,2% mentre Forza Italia (4,1%) viene superata anche da Azione (5,4%). Italia Viva è data al 3,4%. La coalizione di centrosinistra raccoglie in totale il 28,7% dei consensi contro il 29,3% della coalizione di centrodestra.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi Bidimedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 22 al 27 marzo 2021. Campione rappresentativo della popolazione di riferimento per genere, istruzione, età, condizione lavorativa, ponderato per voto pregresso (Politiche, Europee, Comunali). 1761 intervistati su 2777 contatti totali, di cui 150 da panel (su 350 contatti totali). Tasso di risposta complessivo: 63%. Margine d’errore: +/-2,3% per una percentuale stimata del 50,0%, con un intervallo di confidenza al 95%. Metodo raccolta delle informazioni: Mista – Rilevazione telematica su panel / CAWI (8 – 92%).

