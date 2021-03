Windows 10 nuovo aggiornamento, novità anche per Microsoft Edge.

Condividi su

Aggiornamento di Windows 10 per il Patch Tuesday di marzo 2021, tantissime novità tra cui alcune per il browser Microsoft Edge, vediamole insieme.

Gli aggiornamenti Microsoft 10 del Patch Tuesday di marzo 2021 riguardano complessivamente circa 89 “vulnerabilità”, di queste 14 sono state classificate come critiche mentre 75 hanno un livello di gravità importante. Alcune problematiche (CVE-2021-26855, CVE-2021-26857, CVE-2021-26858 e CVE-2021-27065), precedentemente individuate, sono state risolte e corrette con una patch di emergenza rilasciata proprio i primi di marzo. In generale gli aggiornamenti riguardano le varie versioni dei sistemi operativi Windows 10 e il relativo software: Microsoft Windows; Azure e Azure DevOps; Azure Sphere; Microsoft Internet Explorer ed Edge; Microsoft Exchange Server; Microsoft Office e Office Services e Web Apps; SharePoint Server; Visual Studio; Windows Hyper-V. Diversi utenti segnalano alcune problematiche, come un errore di sistema con schermata blu con alcune stampanti o applicazioni, sembrerebbe però già risolto da Microsoft.

Novità per il browser Edge di Windows 10

Il browser Microsoft Edge, con gli aggiornamenti Windows 10, ha tante novità tra le nuove funzionalità alcune in direzione dello shopping altre della produttività, vediamole insieme: il browser ti aiuta a trovare il prezzo migliore con buoni sconto e confrontando i prezzi integrati; l’organizzazione delle attività e la funzione raccolta ti aiutano ad essere più produttivo sul lavoro o nei tuoi hobby, permettendoti di raccogliere, organizzare, condividere ed esportare contenuti web in formato Word o Excel; infine nel browser sono integrati strumenti gratuiti per la visualizzazione, la modifica e la condivisione dei file PDF. Disponibile anche su Windows 10.

Pensi che Microsoft Edge sia solo per Windows 10? No, Edge è stato progettato anche per i dispositivi Apple, è disponibile infatti sia per Mac che per Iphone. Tra le altre cose al momento risulterebbe problematico scaricare il nuovo browser proprio sui dispositivi Windows 10, invece sui dispositivi Apple è funzionante.