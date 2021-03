Whatsapp, scoperto un piccolo trucco per leggere i messaggi eliminati

Condividi su

Quante volte utilizzando l’applicazione di Whatsapp è capitato di cancellare o di vedere dei messaggi cancellati nella chat e la curiosità di sapere cosa c’era scritto è diventata irrefrenabile. Ecco un trucchetto per scoprire il testo dei messaggi cancellati sull’applicazione.

Come fare per leggere i messaggi cancellati su Whatsapp? Da quando la nuova funzione è approdata sull’applicazione di messaggistica sono stati realizzati programmi e applicazione proprio per scoprire il testi dei messaggi cancellati. Una di queste è WhatsRemoved, applicazione semplice da utilizzare però rischiosa in relazione alla privacy perchè chiaramente viola la scelta dell’utente di nascondere un contenuto precedentemente inviato e scritto.

Disponibile un’applicazione per leggere i messaggi cancellati da Whatsapp

L’applicazione per leggere i messaggi cancellati sulle chat di Whatsapp è disponibile per Android ed ovviamente ha bisogno dell’autorizzazione per leggere le notifiche dello smartphone in modo da registrare ogni messaggio ricevuto. L’utente ha la possibilità di scelta fra la lettura di tutti i messaggi, compresi i file multimediali (foto, audio, video), solo i messaggi di testo o infine solo i messaggi cancellati.

Un altro trucco per leggere i messaggi eliminati su Whatsapp è quello di accedere alle cronologie delle notifiche per recuperare i messaggi eliminati, però per utilizzare questo trucchetto c’è bisogno di aver installato sul dispositivo android 6 o versioni successive. Per Android è disponibile anche l’app “Notification History” che serve appunto per creare un collegamento con il centro di notifiche del telefono e scoprire così il testo dei messaggi cancellati su Whatsapp.

Anche la cronologia delle notifiche di Nova Launcher, un launcher di sistema per Android, permette tramite le impostazioni (log alle notifiche) di cercare i messaggi eliminati da Whatsapp. Bisogna però dire anche che sarà possibile vedere solo i primi, circa, 100 caratteri del testo del messaggio eliminato e tra le altre cose il registro delle notifiche non salva per sempre le informazioni.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]