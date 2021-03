Moto Gp Gran Qatar 2021: orario, prove e dove vederlo in streaming live

Condividi su

Un week end all’insegna dei motori, oltre alla Formula 1, inizia anche la Moto Gp. Grande inizio in Qatar con una gp in notturna.

Torna la Moto Gp 2021, finalmente gli appassionati dei motori possono tornare a godersi il grande spettacolo. Si corre in Qatar con il tradizionale appuntamento in notturna. Molti cambiamenti nei team: Ducati si affida a Bagnaia e Miller ; Quartaro corre con Yamaha, mentre Valentino Rossi, in coppia con Vinale, si è trasferito al team Petronas e per la prima volta affronterà il fratello Luca Marini (Esponsorama Racing).

L’appuntamento col Moto Gp sarà trasmesso anche da Tv8

Il tracciato del Moto Gp è stato inaugurato nel 2004 e si trova a Losail, nei pressi di Doha. È lungo circa 5.380 metri e ricco di 16 curve. Come sempre il weekend è articolato su tre giorni: venerdi le prove libere moto3 alle 11.50, Moto gp alle 13.40 e alle 18; sabato libere moto3 dalle 16, 17.20 moto2, 19 Moto GP. L’intero appuntamento sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in differita su Tv 8.