Instagram verso lo stop all’auto-distruzione dei messaggi. Cosa significa?

Ancora non ci sono comunicazione ufficiali, ma sembrerebbe anche anche Instagram avrà la nuova funzione di autodistruzione dei messaggi. Come funziona?

L’indiscrezione, perchè ancora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Instagram, nasce da una scoperta casuale da parte della famosa blogger Jane Manchun Wong che avrebbe postato sul suo profilo twitter. Secondo la blogger i messaggi inviati si autodistruggono se il telefono è in modalità scura.

La modalità “messaggi effimeri” è già presente su altri social di messaggistica tra cui Telegram e Snapchat. La nuova funzionalità sembrerebbe arrivare anche su Instagram, infatti la blogger ha trovato nell’app Android un codice etichettato come “speak no evil” e ha approfondito la questione immaginando che l’app stia testando la nuova funzione dell’autodistruzione per i messaggi.

Come funziona l’autodistruzione dei messaggi su Instagram?

Ma come funziona l’autodistruzione dei messaggi su Instagram? Dopo le stories anche le chat saranno un contenuto temporaneo sull’applicazione. Ancora non si sa quando e se questa nuova funzionalità entrerà in funzione. Il team di sviluppatori ha dichiarato che lavorano sempre alla ricerca di nuove funzionalità e che i messaggi che si autodistruggono sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora stati testati. Sicuramente,però, dopo tutte queste notizie e il grande interesse degli utenti l’applicazione dovrà inserire questa nuova funzione.

La nuova funzione di Instagram quindi permetterebbe di inviare messaggi che svaniscono una volta chiusa la finestra della conversazione. Ricordate però che comunque esiste sempre lo screenshot per immortalare le chat, quindi nulla è mai perso davvero e per sempre. In parte la funzione di autodistruzione dei messaggi è già attiva nei direct con l’invio di foto e video contrassegnando prima dell’invio questa funzione “riproduci una volta sola”.

Anche Facebook aveva provato a introdurre questa funzione qualche anno fa, ma non era stata apprezzata molto dagli utenti. In passato si era parlato anche di una super chat Instagram, Whatsapp e Facebook.

