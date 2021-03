Chi è Stefano Bronzato: età carriera del mago di Italia’s got talent

Condividi su

Stefano Bronzato, in arte Steven, conquista tutti a Italia’s Got Talent e raggiunge la finale con uno straordinario viaggio nel tempo.

Stefano Bronzato, in arte Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche – come racconta lui stesso –, ma non ha mai frequentato scuole o corsi, ha imparato tutto sul campo con i giochi fatti per amici e famiglia. È arrivato alla finale di Italia’s Got Talent di questa sera, 24 marzo 2021 alle ore 21.30 su Sky Uno con un meraviglioso e straordinario viaggio nel tempo.

Stefano Bronzato, inizia il suo spettacolo con un pennarello e un mazzo di carte. Il numero è un viaggio nel tempo e i giudici sono alquanto perplessi e increduli sulla riuscita dello spettacolo di magia. Si inizia da Frank Matano: Stefano Bronzato, Steven, lo invita a fare una foto con un portafoglio – che lui stesso gli ha consegnato – bene in mostra. Dopo lo scatto, il telefono di Frank Matano viene messo a faccia in giù sul tavolo come tutti quelli degli altri giudici.

Lo straordinario numero di magia di Stefano Bronzato

A questo punto Stefano passa a Federica Pellegrini e il mazzo di carte diventa protagonista: Federica Pellegrini sceglie una carta, il 7 di cuori, e lo mostra a tutti. Tutti tranne Stefano Bronzato, ovviamente. A questo punto inserisce nuovamente la carta nel mazzo e Steven estrae la carta di Federica, ma no. Qualcosa non va per il verso giusto e la carta estratta dal mago è l’asso di picche. Il concorrente fa quindi firmare la carta e poi compie un qualcosa di incredibile: dopo aver strappato la carta sbagliata, firmata, riesce incredibilmente a invertire le due carte. Quella sotto le dita di Federica Pellegrini, sbagliata e tagliata, e quella giusta nel mazzo.

Un numero che veramente fa viaggiare nel tempo, quello di Stefano, come testimoniano anche i telefoni dei giudici : si torna indietro di 5 minuti in 5 minuti. Non perdete la finale di questa sera per vedere dove ci porterà il grande mago Stefano Bronzato, in arte Steven.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]