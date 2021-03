Condividi su

Sondaggi politici Demos: gli elettori pentastellati vogliono Conte leader M5S

Basta direttori, basta uno vale uno. La maggioranza degli elettori pentastellati (60%) vuole che il Movimento venga guidato da un nuovo leader o capo politico. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi Demos per La Repubblica. Poco più di un terzo della base grillina preferirebbe un organo di direzione formato da 5 persone. Il nuovo direttorio doveva essere il futuro del Movimento ma finirà nel cassetto dopo che Grillo ha incoronato Conte leader dei Cinque Stelle. La figura dell’ex premier unisce un Movimento diviso in mille rivoli e piace agli elettori pentastellati: il 72% lo vorrebbe infatti come prossimo capo politico.

Sondaggi politici Demos: Pd-M5S, alleati divisi o in coalizione?

In questi giorni Conte sta mettendo giù il piano di rifondazione del Movimento. Un piano che poggia su punti ben precisi. Uno riguarda le alleanze. L’intesa con il Pd non è discussione. Da vedere come strutturarla. Il 39% degli elettori grillini vorrebbe un’alleanza con i dem ma restando divisi, il 34%, invece, vorrebbe che il M5S si presentasse insieme al Pd alle prossime elezioni. Infine il 14% direbbe sì ad un’intesa col Pd solo in caso di necessità. Dall’altra parte, il 40% degli elettori dem preferirebbe formare una coalizione con il M5S, il 30% un’alleanza rimanendo però divisi mentre il 22% opterebbe per un ritorno con i Cinque Stelle solo in casi estremi. In tema di alleanze, il neo segretario del Pd, Enrico Letta, sembra voler continuare nel solco tracciato da Zingaretti. Vanno in questa direzione l’incontro avvenuto ieri con Roberto Speranza e l’appuntamento in agenda con Conte nelle prossime ore.

Sondaggi politici Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 8 – 11 marzo 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.522, rifiuti/sostituzioni/inviti: 9.086) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 2.5%).

