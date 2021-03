Sante Notarnicola età, causa della morte e chi era il bandito

Condividi su

È morto a 82 anni Sante Notarnicola, il “bandito”, membro della banda Cavallero e condannato all’ergastolo.

Una storia d’altri tempi, direbbe Francesco De Gregori, quella di Sante Notarnicola, conosciuto anche come “il bandito poeta”. Nasce nel 1938 a Castellaneta, in provincia di Taranto, trascorre l’infanzia in un istituto e poi a 13 anni si trasferisce a Torino, per raggiungere la madre. Si avvicina al comunismo e alle lotte proletarie, iscritto prima alla FGCI (l’organizzazione giovanile legata al PCI) e al Partito Comunista Italiano, poi, per legarsi infine a gruppi anarchici e rivoluzionari.

Nel 1963 Sante Notarnicola incontra Pietro Cavallero, il capo della banda Cavallero. La banda formata da Sante Notarnicola, Pietro Cavallero, Donato Lopez – detto Tuccio – Adriano Rovoletto e Danilo Crepaldi, che morì nel 1966 in un incidente aereo. Il gruppo si unì a Torino, in un bar di corso Vercelli, con l’obiettivo e il desiderio di ripristinare la giustizia sociale. Le iniziali rapine della banda rivoluzionaria si trasformarono negli anni in scorribande violente e si conclusero nel 1967 quando, dopo aver svaligiato una filiale del Banco di napoli a Milano, la banda in fuga apre il fuoco sulla polizia e sui passanti, saranno tre i morti: Virgilio Odoni, Giorgio Grossi e Franco de Rosa.

L’arresto e la condanna all’ergastolo per Sante Notarnicola

Dopo giorni di latitanza nelle campagne della Pianura Padana, Cavallero e Sante Notarnicola vennero arrestati e dopo circa 21 udienze l’ultima sentenza infligge l’ergastolo ad entrambi. Il carcere, però, non spense l’animo rivoluzionario di Notarnicola che ben presto iniziò a battersi per le condizioni carcerarie dei detenuti, conquistando una serie di diritti sino ad allora negati, tra cui: carta e matita per scrivere o la possibilità di possedere più di un libro in cella. È proprio in carcere che Sante Notarnicola diventa il “bandito poeta” perchè inizia a scrivere, il suo primo libro viene pubblicato dalla Feltrinelli nel 1972 “L’evasione impossibile”.

Nel 1978 il nome di Sante Notarnicola è il primo sulla lista di nomi indicati dalle Br per i detenuti da liberare in cambio del rilascio di Aldo Moro.

