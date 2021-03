Condividi su

Personale Ata Graduatorie Terza Fascia riaperte: fino a quando si può fare domanda?

Si riaprono le graduatorie di Terza Fascia per il Personale Ata da oggi lunedì 22 marzo. Come si presenta istanza per potersi iscrivere nell’elenco da cui le scuole attingono per chiamare i supplenti? Fino a quando si potrà inoltrare la propria candidatura o aggiornare la propria posizione se già presenti in elenco? Quello che c’è da sapere in breve.

Personale Ata: si riaprono le graduatorie di Terza Fascia

Personale Ata: si riaprono le graduatorie di Terza Fascia per il triennio 2021/23, cioè dall’anno scolastico 2021-22 all’anno scolastico 2023-24. Per presentare la propria istanza è fondamentale, in primis, accedere sul portale Graduatorie Ata del Miur. Chi è già in elenco, dunque deve procedere all’aggiornamento della propria posizione, potrà usare le credenziali di cui è già in possesso mentre chi deve procedere alla registrazione dovrà munirsi di identità digitale Spid. La fase di iscrizione alla terza fascia è stata resa più semplice rispetto al passato: infatti, a parte che l’intera procedura si svolgerà online, la scelta delle scuole non avverrà in un secondo momento come avvenuto nel 2017.

Fino a quando si può fare domanda?

Le domande di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie di Terza Fascia per il Personale Ata si potranno inoltrare fino alle 23 e 59 del 22 aprile 2021. Tra i requisiti fondamentali aver compiuto almeno 18 anni e non averne più di 67. Per quanto riguarda il titolo di studio: in generale, basta la licenza media ma dipende dal profilo per cui si sceglie di candidarsi. I profili per cui è possibile inserirsi in graduatoria sono quelli di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, infermiere e assistente tecnico.

