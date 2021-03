Condividi su

Decreto Sostegni: cosa contiene il nuovo provvedimento sugli aiuti economici Covid?

Il Decreto Sostegni ha incassato il via libera del Consiglio dei Ministri alla fine della scorsa settimana. Il nuovo provvedimento contiene aiuti a imprese, lavoratori e famiglie legati all’emergenza Covid finanziati con oltre 32 miliardi ottenuti via scostamento di Bilancio.

Ultimi sondaggi Tp: sospensione vaccino AstraZeneca esagerata per un terzo degli italiani

Decreto Sostegni: cosa contiene il nuovo provvedimento sugli aiuti economici?

Tantissime le misure a supporto di imprese, lavoratori e famiglie contenute nel Decreto Sostegni, l’ultimo provvedimento licenziato dal governo nel quadro dell’emergenza Covid: Innanzitutto, lo stralcio per le cartelle fiscali entro i 5mila euro per il periodo 2000-2010 (solo per redditi Irpef non superiori ai 30mila euro). In secondo luogo, per un valore di ben 11 miliardi, con il Decreto Sostegni viene messa in campo una nuova tranche di contributi a fondo perduto. Decade l’appartenenza a una certa categoria di attività economica (indicata dal codice Ateco): per ricevere i ristori conta esclusivamente l’entità della perdita di fatturato media mensile tra il 2020 e il 2019 (non inferiore al 30%). Dall’esecutivo si promettono erogazioni a partire dall’8 aprile.

Cassa Integrazione, Blocco dei licenziamenti, Rem, Naspi

Sempre con il Decreto Sostegni si prolunga la Cassa Integrazione Covid per altre 13 settimane (da utilizzare tra il primo aprile e il 30 giugno). Per le aziende che già la usano di altre 28 settimane (fino al 31 dicembre). Si allunga anche la durata del Blocco dei Licenziamenti: durerà fino al 30 giugno per tutti, fino al 31 ottobre solo per le PMI che utilizzano la cassa integrazione Covid e per le aziende del settore agricolo (che utilizzano la cassa agricola).

Con il Decreto Sostegni arrivano anche 3 nuove rate di Reddito di emergenza per le famiglie più in difficoltà: aumenta anche l’importo del sussidio per chi vive in affitto. Potranno accedere al Rem anche coloro che hanno visto scadere la propria indennità di disoccupazione, in parallelo, si allargano i requisiti per ottenere la stessa Naspi. Infine, sul piatto anche una nuova tranche di Bonus stagionali pari a 2.400 euro nel complesso.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]