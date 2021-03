Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: il Pd torna secondo, giù il M5S

Effetto Letta sul consenso del Pd. A registrarlo sono gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire. Rispetto alla settimana precedente, i dem guadagnano sette decimi e salgono al 18%. Il balzo in avanti permette al Pd di scavalcare Fratelli d’Italia (17,6%) e tornare così in seconda posizione. Il rimbalzo positivo del partito guidato ora da Enrico Letta è stato rilevato anche da Emg. Rimane sempre prima con il 23,6% la Lega di Matteo Salvini. Alle spalle del Pd, oltre a Fratelli d’Italia, c’è il Movimento 5 Stelle che flette leggermente al 15,8%. Bene Forza Italia che cresce di un decimo al 10,5% e rimane in doppia cifra. Settimana negativa invece per i piccoli partiti di area moderata. Azione perde tre decimi e scende al 3,2%, Italia Viva cala ancora e ora si trova al 2,3%. Sotto il 2% si trovano racchiusi in due decimi Articolo 1 (1,7%) e Verdi, +Europa e Sinistra Italiana, tutti e tre dati all’1,5%. Gli altri partiti raccolgono insieme il 2,8%.

Sondaggi elettorali Tecnè: cala leggermente la fiducia del governo Draghi

Lieve calo della fiducia per il governo Draghi anche se la maggioranza degli italiani (57,4%) dà ancora un giudizio positivo dell’esecutivo. Il borsino dei leader vede il premier Draghi ancora primo davanti a tutti con grande distacco (60,6%). Seconda con il 40% Giorgia Meloni mentre Giuseppe Conte è terzo con il 34,8%. Lo insidia Matteo Salvini, in crescita al 33,5%. Chiude Matteo Renzi con il 10,7%.

Tecnè ha chiesto agli italiani come valutano la situazione economica personale e quella del Paese rispetto ad un anno fa. Per il 64% la condizione economica famigliare è rimasta invariata mentre per il 34% è peggiorata. Più negativi i giudizi sul sistema Paese: per quasi nove italiani su dieci la situazione economica è peggiorata.

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Tecné con Agenzia Dire, effettuato con interviste il 19 marzo 2021 su un campione di mille casi.

