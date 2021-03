Condividi su

Sondaggi elettorali Index: risale la Lega, bene il M5S, male il Pd

Gli ultimi sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita e andati in onda il 18 marzo hanno registrato un forte incremento dei consensi per Lega e Movimento 5 Stelle. I primi crescono dello 0,6% al 24% mentre i secondi guadagnano quasi un punto attestandosi al 15,3%. Brutte notizie per il Pd. Per ora l’effetto Letta sul partito non si vede. Rispetto alla rilevazione di inizio marzo, i dem perdono l’1,1% scivolando al 18%. Ora il distacco dal Carroccio è di sei punti percentuali. Nonostante il forte calo, il Pd rimane seconda forza con Fratelli d’Italia distante quasi un punto e mezzo. Fratelli d’Italia è infatti data al 16,6%. Leggere variazioni di consenso per i partiti di area moderata. Forza Italia flette al 7%, Azione scende al 3,9% e viene quasi raggiunta da La Sinistra sondata al 3,8%. Perde un decimo pure Italia Viva ora al 2,8%. L’addio di Emma Bonino ha effetti negativi su +Europa che lascia sul campo quasi mezzo punto scendendo così all’1,8% e venendo superata dai Verdi ora al 2,2%. Chiude la classifica Cambiamo con l’1,5% mentre gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 3,1%. La quota di indecisi e astenuti è ancora molto alta (38,5%).

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Fonte: Index Research

Sondaggi elettorali Index: in calo gradimento premier e governo

I sondaggi elettorali Index hanno rilevato anche la fiducia di governo e premier. Entrambe sono date in calo ma mentre il gradimento del premier è a livelli ancora molto alti (63%) la fiducia dell’esecutivo è sotto il 50% al 46,3%. In un mese il calo registrato è stato più di un punto.

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

Sondaggio pubblicato il 18 marzo 2021 su Piazza Pulita, trasmissione de La7.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]