The Falcon and the Winter Soldier: primo episodio e trama secondo

Finalmente disponibile su Disney Plus da oggi, venerdì 19 marzo, la nuova miniserie “The falcon and the Winter Soldier” sviluppata da Malcom Spellman. Al centro una nuova avventura dei due protagonisti dopo un mese dagli eventi di Avengers: Endgame.

Finalmente buone notizie per gli appassionati Marvel e Avengers, dopo il finale di Wanda Vision inizia una nuova avventura. Da oggi su Disney Plus la nuova serie legata ai personaggi secondari dei film Marvel Cinematic Universe: “ The Falcon and The Winter Soldier”, miniserie che racconta un’avventura di Sam Wilson e Bucky Barnes ( rispettivamente “The Falcon” e “The Winter Soldier”), un mese dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Dove eravamo rimasti? Nel finale di Avengers: Endgame, Cap riporta le Gemme dell’Infinito nella giusta linea temporale e decide poi di fermarsi nel passato per vivere con Peggy. Ricompare poi, a sorpresa, anziano per consegnare a Sam (The Falcon) il proprio scudo, mentre Bucky Burnes (The Winter Soldier) osserva il passaggio del testimone. La nuova miniserie legata ai personaggi secondari degli Avengers, riparte proprio da qui.

The Falcon and The Winter soldier, il primo episodio

Il primo episodio, “Il nuovo ordine mondiale”, della miniserie è disponibile su Disney Plus da questa mattina. In tutto gli episodi della miniserie saranno sei e saranno resi disponibili con cadenza settimanale fino al 23 aprile 2021 sulla piattaforma di streaming. Ricordiamo che la prima apparizione di Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe risale a “Captain America: Winter Soldier”.

I due protagonisti di The Falcon e the Winter Soldier sono interpretati da Sebastian Stan e Anthony Mackie, nel cast troviamo anche: Helmut Zeno, Daniel Bruhl; Sharon Carter, Emily VanCamp; John Walker, Wyatt Russel e Lemar Hoskins, Clè Bennett. La serie è stata ideata da Malcom Spellman sul soggetto di Stan Lee, Grene Colan, Joe Simon, Jack Kirby e Ed Burbanker.

