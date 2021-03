Ultimi sondaggi Ipsos: 44% italiani rifiuterebbe vaccino Astra-Zeneca

Condividi su

Pandemia, vaccini anti Covid e crisi Pd. Sono questi i principali argomenti affrontati dagli ultimi sondaggi realizzati da Ipsos per la trasmissione de La7, DiMartedì e andati in onda il 16 marzo. Agli intervistati è stato chiesta un’opinione sull’azione del governo Draghi riguardo alla pandemia Covid-19. Quasi uno su due (48%) approva l’azione dell’esecutivo mentre il 39% la boccia. Il 14% preferisce non esprimersi.

Negli ultimi giorni si è parlato molto del vaccino Astra-Zeneca e della sua sicurezza. Tanto che molti Paesi europei ne hanno stoppato la somministrazione in via precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema che dovrà fare chiarezza sulle morti sospette di due uomini in Sicilia subito dopo che avevano ricevuto il vaccino. Le notizie hanno avuto un effetto sull’orientamento degli italiani: il 44%, infatti, dichiara che farebbe sì il vaccino, ma non Astra-Zeneca. Il 29%, invece, farebbe comunque il primo vaccino disponibile, anche se fosse Astra-Zeneca. Il 13% non farebbe in ogni caso il vaccino.

Domenica scorsa Letta è stato eletto nuovo segretario del Pd. La novità non ha però smosso grandi quantità di consensi. Stando ai dati raccolti dagli ultimi sondaggi Ipsos, con Letta alla guida il Pd otterrebbe il 18,9% dei consensi. Il centrosinistra può comunque sorridere. Dopo Draghi, gli italiani preferirebbero vedere in azione al governo il tandem Letta-Conte (39% preferenze) rispetto al tandem sovranista Salvini-Meloni (35%).

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 15 marzo 2021. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, ampiezza del comune di residenza. 500 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne; margine di errore compreso tra +/- 0,9% e +/- 4,4% sulle stime relative al totale degli intervistati. Metodo raccolta delle informazioni: Cati.

