Ultimi sondaggi Izi: elezioni Roma, Gualtieri e Calenda fuori al primo turno

Brutte notizie per il centrosinistra e il Pd. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali Izi per la Repubblica, se si votasse oggi per le elezioni comunali di Roma ad accedere al ballottaggio sarebbero la sindaca uscente Virginia Raggi (26,2%) e il potenziale candidato di centrodestra, Guido Bertolaso (19,7%). Fuori invece Roberto Gualtieri, potenziale candidato Pd (17,9%), e Carlo Calenda di Azione (15,3%), già sceso ufficialmente in campo.

Ultimi sondaggi Izi: comunali Roma, Gualtieri sempre vincente al secondo turno

Il centrosinistra può comunque guardare il bicchiere mezzo pieno. Secondo Izi, infatti, Gualtieri vincerebbe tutti i duelli al secondo turno. L’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis, trionferebbe su Raggi (34,6% contro 31,3%), Calenda (29,6% contro 26,3%) e Bertolaso (39.1% contro 32,6%). Raggi, oltre a perdere con Gualtieri, verrebbe sconfitta al ballottaggio anche da Calenda (36% contro 33,9%).

Ultimi sondaggi Izi: comunali Roma, ancora molte incognite

Quelli illustrati da Izi sono ipotetici scenari di voto. Al momento, gli unici certi della candidatura sono Raggi e Calenda. L’ufficialità di Gualtieri come candidato Pd nella Capitale è stata per ora congelata dal Nazareno. Ieri il neo segretario Letta ha incontrato Gualtieri. Entrambi hanno espresso irritazione per le “inutili fughe in avanti” sulla candidatura a sindaco di Roma visto che le elezioni non sono fissate. Secondo fonti dem, Letta deciderà ad aprile con il Pd locale “forme e modalità sulla scelta delle candidature”. Nel centrodestra, invece, Bertolaso si è chiamato fuori: “Non mi candiderò a sindaco di Roma. Sono qui in Lombardia, sto facendo il vaccinatore, mi pare che basti e avanzi. Per il resto abbiamo già dato”.

Ultimi sondaggi Izi: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 17 marzo 2021. Campionamento stratificato per sesso e classi d’età. Ponderazione vincolata per sesso, classi d’età, municipio di residenza, voto espresso alle elezioni comunali del 5 Giugno 2016. Rappresentativo della popolazione maggiorenne residente nel comune di Roma. Margine di errore + o – 3% Livello di confidenza 95%. Totale contatti: 3.215 Totale interviste: 1.042 Totale rifiuti: 2.173. Interviste telefoniche con metodologia CATI e CAWI con questionario strutturato.

