Giornata nazionale vittime covid approvata: quando si terrà?

Oggi, giovedì 18 marzo 2021, ricorre per la prima volta la giornata nazionale per le vittime del Covid-19, bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici del Paese, secondo quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio.

Il 18 marzo è stata istituita la giornata nazionale per le vittime del Covid, a un anno da quel tragico 18 marzo 2020 in cui a Bergamo furono impiegati per la prima volta i mezzi militari per il trasporto delle salme. Immagini ancora vivide nella memoria degli italiani e soprattutto dei familiari delle vittime.

La commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama – riunita in sede deliberante – ha deciso di commemorare le vittime del Covid il 18 marzo, proprio in ricordo alla colonna di mezzi dell’esercito che attraversava Bergamo nella sera del 18 marzo 2020. L’approvazione è arrivata giusto in tempo per onorare la prima ricorrenza di questa giornata nazionale. La Presidenza del Consiglio ha disposto l’esposizione delle bandiere, nazionale ed europea, a mezz’asta su tutti gli edifici del Paese.

Anche Antonio Decaro, il Presidente dell’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani– è intervenuto chiedendo “di condividere un gesto comune, un minuto di silenzio” alle ore 11. Proprio in quei minuti il Presidente del Consiglio Mario Draghi è atteso a Bergamo per la commemorazione delle vittime del covid.

La prima ricorrenza della giornata nazionale per le vittime del covid vede impegnati il presidente del Consiglio Draghi e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al cimitero monumentale della città di Bergamo; successivamente ci sarà una cerimonia al Parco Martin Lutero alla Trucca dove sarà inaugurato il Bosco della Memoria con i primi 100 alberi. Mentre a Roma i presidenti delle commissioni del Senato osserveranno un minuto di silenzio; a Milano il sindaco Giuseppe Sala ricorderà le vittime della pandemia, in piazza Scala e la Regione rende noto che questa sera il belvedere di Palazzo Pirelli e il Palazzo Lombardia a Milano saranno illuminati con il tricolore, in ricordo delle vittime del covid.

