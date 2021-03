Condividi su

Ultimi sondaggi Demos: Pd crolla al 17,2%, il M5S lo supera

La crisi in cui è piombato il Pd fa perdere al partito più di tre punti percentuali di consenso. A registrare il crollo sono gli ultimi sondaggi Demos realizzati per Repubblica. In un mese il Pd passa dal 20,9% al 17,2%. Conte, invece, mette il turbo ai Cinque Stelle che, nello stesso periodo, guadagnano più di tre punti percentuali e salgono al 18,8%, sorpassando il Pd e diventando così la seconda forza politica del Paese. Davanti ai pentastellati c’è infatti solo la Lega, in calo di mezzo punto percentuale al 22,3%. Fratelli d’Italia, unico partito di opposizione in Parlamento, è a soli due decimi di distanza dal Pd (17%). Bene Forza Italia che cresce di mezzo punto all’8,3%. LeU e La Sinistra vengono sondate insieme al 4,5%. Male i partiti di centro: Azione è data in calo al 2,3%, Italia Viva cede sei decimi e si attesta al 2,1%. Subito dietro c’è +Europa con il 2%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,5%. Il 64% degli italiani dà un giudizio positivo al governo Draghi. Il premier rimane il leader più gradito con il 69% dei consensi ma deve guardarsi le spalle Conte in seconda posizione con il 67%. Più staccati gli altri leader a cominciare dal ministro della Salute, Roberto Speranza con il 49%. Ultimi con il 17% Matteo Renzi.

Fonte: Demos

Ultimi sondaggi Demos: la crisi Pd

Demos si è occupato anche della crisi che ha investito il Pd dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario. Secondo il 56% degli elettori Pd, Zingaretti ha fatto bene ad abbandonare l’incarico visti gli attacchi ricevuti, il 33% avrebbe preferito che il governatore del Lazio rimanesse al suo posto, solo il 3% boccia l’ex segretario. Per il 46% degli elettori dem, la responsabilità della crisi Pd è di Renzi e degli ex renziani del partito, per il 32% è delle correnti all’interno del partito mentre per il 13% è degli oppositori di Zingaretti nel Pd.

Fonte: Demos

Ultimi sondaggi Demos: nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Demos & Pi per La Repubblica. La rilevazione è stata condotta nei giorni 8 – 11 marzo 2021 da Demetra con metodo mixed mode (Cati – Cami – Cawi). Il campione nazionale intervistato (N=1.522, rifiuti/sostituzioni/inviti: 9.086) è rappresentativo per i caratteri socio-demografici e la distribuzione territoriale della popolazione italiana di età superiore ai 18 anni (margine di errore 2.5%).

