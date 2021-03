Condividi su

Sondaggi politici SWG, Letta piace al 75% degli elettori PD

Uno degli argomenti politici più caldi nelle ultime settimane, dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario del PD, è la leadership e la situazione interna di quel partito.

Secondo i sondaggi politici di SWG quello che è avvenuto con il gesto di Zingaretti è il segno di una spaccatura profonda nel partito e di visioni molto diverse. La pensa così il 49% degli italiani, il 75% degli elettori attuali del PD, e il 65% di quelli che lo erano.

Per il 22%, che scende al 14% e al 18% negli altri due segmenti è stata una presa d’atto di una gestione inefficace. E solo per l’11% è la conseguenza dell’aver puntato troppo su Conte. Percentuale che scene al 5% tra gli elettori attuali del PD e sale al 14% tra gli ex, per esempio i renziani.

I sondaggi politici di SWG evidenziano come per la maggioranza di chi ora vota PD, il 54%, sia la litigiosità interna il maggior problema, seguito dalla mancanza di una leadership forte. Mentre per metà degli ex elettori è l’assenza di una identità politica.

Sondaggi politici SWG, per gli elettori il PD deve essere meno ideologico e più pragmatico

SWG nei propri sondaggi elettorali ha chiesto agli elettori di sinistra, centrosinistra e centro come a questo punto dovrebbe diventare il PD.

Il 49% degli elettori attuali e il 53% degli ex pensa che debba essere meno ideologico e più pragmatico, concentrato su lavoro e ambiente. Per il 25% degli elettori attuali e il 22% degli altri poi il PD dovrebbe essere più di sinistra.

Al contrario solo rispettivamente per l’11% e il 5% invece il partito dovrebbe essere slegato dai riferimenti di sinistra o di centro. E solo per il 4% dei votanti del PD e il 10% degli ex elettori invece il PD dovrebbe essere liberale e non legato alla sinistra.

In generale comunque gli italiani nel loro complesso sono piuttosto scettici sul futuro del PD.

Per il 26% rimarrà un partito medio-piccolo, mentre per il 25% è addirittura destinato a scomparire. Solo per il 24% si ricompatterà intorno al nuovo segretario. Questa percentuale naturalmente sale molto, al 67% tra i votanti attuali del PD, mentre per gli ex elettori si arriva al 38%

C’è invece una grande approvazione della figura di Enrico Letta. Per il 75% degli attuali elettori e il 57% degli ex è una figura adeguata a guidare il PD.

Secondo i sondaggi politici del SWG però per chi non vota più il partito sarebbe Bonaccini a essere più adeguato, con il 60%

Dietro Letta comunque tra gli elettori del PD vi sono con più del 60% oltre a Bonaccini Franceschini e Bersani.

Questi sondaggi politici di SWG sono stati realizzati tra il 10 e il 15 marzo su 1200 soggetti con metodo CATI-CAMI-CAWI

