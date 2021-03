Condividi su

Coronavirus ultime notizie: quarantena e distanziamento. In arrivo nuove regole

Coronavirus ultime notizie: nuove regole anti contagio contenute nel documento “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da Sars Cov 2 in tema di varianti e vaccinazione” redatto da Inail, Iss, Aifa e Ministero della Salute. Ecco cosa prevedono le nuove indicazioni per il contenimento dell’epidemia.

Coronavirus ultime notizie: quarantena per vaccinati

Coronavirus ultime notizie: tra le principali novità delle “indicazioni” redatte dalle autorità sanitarie quella della quarantena per chi si è vaccinato dopo un contatto “stretto” con un caso positivo. Nel dettaglio, il documento precisa che anche chi ha già ricevuto la somministrazione del composto anti-Covid, a prescindere dal numero di dosi, dal tempo trascorso dall’iniezione, dalla marca del vaccino, deve sottostare alle stesse regole di chi non si è vaccinato in caso di esposizione ad alto rischio di contagio.

Dunque, anche per i vaccinati 10 giorni di quarantena a seguito di contatto stretto con positivo con tampone negativo al decimo giorno oppure 14 giorni di quarantena a partire dal contatto stesso.

Distanziamento e mascherine: cosa cambia?

Coronavirus ultime notizie: l’aggiornamento delle “indicazioni” anti contagio fornite delle autorità sanitarie riguardano poi l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei vaccinati. In nessun caso chi ha ricevuto anche tutte le dosi previste per l’immunizzazione può contravvenire all’uso di mascherine, per esempio. Così come non gli è consentito sottrarsi a screening e altre misure di igiene e prevenzione previste sul luogo di lavoro, in particolare, se si tratta di un operatore sanitario.

Capitolo distanziamento: nelle “indicazioni” si affronta anche il tema delle distanze da tenere nelle situazioni di incontro più o meno comuni in chiave varianti ad alta trasmissine. Fondamentale rimane ancora mantenere almeno un metro tra le persone, d’altra parte, nel documento si consiglia l’ampliamento ad almeno due metri in tutti quei casi per cui è prevista la rimozione della protezione respiratoria, quando ci si toglie la mascherina per consumare cibi e bevande per esempio.

