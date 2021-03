Condividi su

Vaccino Covid Astrazeneca: quando si tornerà ad usare? Anticipazioni Ema

Quanto durerà il blocco all’utilizzo del vaccino Covid Astrazeneca stabilito non solo dall’Italia ma anche da molti altri paesi europei? Il composto britannico è sotto inchiesta da parte dell’Ema per un presunto legame con l’insorgenza di casi di trombosi.

Ultimi sondaggi Tp: crisi Pd, per 45% italiani partito lontano da Paese reale

Vaccino Covid Astrazeneca: quando terminerà il blocco?

Vaccino Covid Astrazeneca: l’utilizzo del composto britannico è stato bloccato anche in Italia, dopo che un’analoga decisione era stata presa anche da altri paesi come Germania, Francia e Spagna, in modo “precauzionale” per via di un presunto legame con l’insorgenza di problemi circolatori (trombosi).

L’Ema, l’agenzia del farmaco europea, ha quindi annunciato ulteriori controlli sulla sicurezza del vaccino: i risultati di questa indagine saranno comunicati nella giornata di giovedì 18 marzo. D’altra parte, l’autorithy Ue ha già fornito alcune indicazioni preliminari: tutto lascia pensare che si possa riprendere a utilizzare l’Astrazeneca già da domani, dando una nuova spinta alla campagna vaccinale (si stima che servano due settimane per recuperare il “tempo perso” da Palazzo Chigi e dalle altre Cancellerie europee).

Cosa è stato anticipato dall’Ema?

Una prima valutazione dei controlli effettuati sul Vaccino Covid è già stata fornita dall’Ema nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri martedì 16 marzo. Mentre si attendono i risultati definitivi dell’indagine, il responsabile dell’autorithy Emer Cooke ha già anticipato che l’organo pensa di approvare ancora una volta l’utilizzo del composto britannico: non sono emersi legami diretti tra il suo utilizzo e l’insorgenza di casi di trombosi, in pratica. Nello specifico, la Cooke ha ribadito che, per quello che ha potuto verificare l’Ema, l’incidenza dei casi di trombosi tra la popolazione dei vaccinati non è anomala rispetto a quella che si rileva nella popolazione in generale.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]