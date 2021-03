Makari la nuova miniserie in onda su Rai 1: trama seconda puntata e cast

Condividi su

La nuova serie giallo di Rai1, Makari, ha debuttato in prima serata ieri. Il protagonista, il giornalista Saverio Lamanna, è interpretato da Claudio Gioè. Cosa succederà nella prossima puntata? Scopriamolo insieme

Il debutto della nuova serie Makari su Rai1 potrebbe colmare nel pubblico la grande mancanza da “Il commissario Montalbano”. La prima serata infatti ha ottenuto uno share pari al 28,08%, circa 6 milioni di telespettatori. Il prossimo appuntamento con la nuova fiction è previsto per questa sera, martedì 16 marzo, alle ore 21,25 sempre su Rai1.

Trama di Makari, la miniserie di Rai1

La miniserie ha come protagonista il giornalista Saverio lamanna, che dopo essere diventato portavoce di un importante uomo politico, viene licenziato per via di un errore commesso. Sconfitto a livello personale e professionale, decide di lasciare Roma e tornare in Sicilia nel suo paese natale, Makari, dove ritrova la grande passione, ormai sopita da anni, quella della scrittura. Sempre curioso di ciò che accade si improvvisa investigatore e indaga su vari casi del luogo.

Il secondo episodio della fiction Makari, è “La regola dello svantaggio”: sebbene la vita del protagonista Saverio Lamanna (Claudio Gioè) proceda nel verso giusto, dopo aver ritrovato la passione per la scrittura, la relazione con Suleima procede e Piccionello è un amico sempre più di famiglia, il conto in banca rimane sempre in rosso e il protagonista di Makari decide di accettare l’offerta di lavoro come guida per un tour enogastronomico. È qui che la commedia intreccia il giallo perchè il gruppo che partecipa al tour ha qualcosa di ambiguo, sono tutti amici eppure fili di risentimento e odio si intrecciano tra loro al punto che quando Olmo, il capogruppo, sarà trovato senza vita Saverio non avrà alcun dubbio: si tratta di omicidio.

Curiosità sulle riprese e sul cast della fiction

Le riprese della miniserie Makari sono iniziate lo scorso 6 agosto a Palermo e poi sono proseguite nella provincia di Trapani – La riserva Naturale dello Zingaro e San Vito Lo Capo – ma anche a Castellammare del Golfo. L’ultimo ciak è stato girato a Dicembre. Nel cast troviamo: Claudio Gioè, ossia Saverio Lamanna; Domenico Centamore, che interpreta Peppe Piccionello; Ester Pantano, è Suleima; Antonella Attili, Marilù; Sergio Vespertino, è il Maresciallo Guareschi; Filippo Luna, è il vicequestore Randone; e infine Tuccio Musumeci interpreta il padre di Saverio.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]