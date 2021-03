Grammy 2021, serata da ricordare : vincitori e record Beyoncé

Condividi su

La cerimonia dei Grammy 2021 si è svolta la scorsa notte a Los Angeles, un’edizione decisamente dominata dalla musiciste. Beyoncè batte ogni record in una sola notte.

Un’edizione sicuramente da ricordare questa dei Grammy 2021 sia per la mancanza di pubblico al Convention Center di Los Angeles sia per il grande successo delle musiciste: Billie Elish ha vinto il premio per il disco dell’anno (Record of the year) con il singolo “Everything I wanted”, Taylor Swift ha ottenuto il titolo di miglior album con “Folklore”; Dua Lipa ha vinto il miglior disco dance, mentre Megan Thee Stallion miglior nuovo artista e Fiona Apple, miglior album rock.

Ma chi ha vinto il premio per la canzone dell’anno?

Il premio per la canzone dell’anno ai Grammy 2021 è andato alla giovane cantautrice H.E.R per “I can’t Breathe” il pezzo dedicato al movimento e alle proteste Black Lives Matter. Eppure la regina della serata è stata ancora una volta lei, Beyoncè che con nove nomination ottiene tra vittorie, ai Grammy 2021: miglior performance R&b, miglior video e miglior performance rap – insieme a Magen Thee Stallion – , superando il record di artista più premiata in assoluto ai Grammy per un totale di 28 statuette.

