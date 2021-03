Condividi su

Zona rossa e zona arancione su tutta Italia: come cambiano le regole?

Zona rossa e zona arancione su tutta Italia: nessuna regione da oggi, lunedì 15 marzo 2021, si trova in zona gialla mentre solo una, la Sardegna, è posta in zona bianca, la fascia di rischio più bassa.

Quali regioni si trovano in zona rossa?

Zona rossa su mezza Italia da oggi, lunedì 15 marzo, per effetto di tre ordinanza del Ministero della Salute. Nello specifico, le regioni che passano nella fascia di rischio più alta sono: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento. Queste si sono aggiunte a Campania, Molise e Basilicata. In Toscana, posta in zona arancione, sono in zona rossa le province di Arezzo, Pistoia e Prato.

Quali regioni si trovano in zona arancione?

Se metà dell’Italia è in zona arancione, l’altra metà è in zona arancione. Fascia di rischio medio-alto per Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Toscana (a parte le provincie di Arezzo, Pistoia e Prato che si trovano in zona rossa), Umbria, Aruzzo, Calabria e Sicilia. Nessuna regione è in zona gialla mentre solo la Sardegna rimane zona bianca.

Come cambiano le regole a Pasqua e Pasquetta?

Zona rossa o zona arancione non cambiano le regole per il coprifuoco che resta fissato tra le 5 e le 22. Nella zona di maggiore rischio, però, si può uscire di casa soltanto per motivazioni legate a lavoro, salute e necessità, inoltre, restano aperte praticamente solo le attività essenziali e per le scuole si blocca la didattica in presenza. Invece, in zona arancione ci si può spostare entro l’orario di coprifuoco ma solo all’interno del proprio comune: gli spostamenti fuori dal proprio comune sono consentiti solo per lavoro, salute necessità. Sia in zona rossa che arancione si può sempre rientrare presso la propria abitazione abituale e ci si può recare presso le “seconde case”.

Come cambiano le regole a Pasqua e Pasquetta? Nei giorni di sabato 3, domenica 4, lunedì 5 aprile, a parte la Sardegna, tutta Italia sarà in zona rossa. Si applicheranno, quindi, su tutto il territorio nazionale le restrizioni più rigide, d’altra parte, sarà in vigore la “deroga alle visite” già vista in occasione delle festività natalizie: in pratica, si potrà fare un solo spostamento all’interno dei confini della propria regione presso un’unica abitazione privata una sola volta al giorno in massimo due persone.

