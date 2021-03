Condividi su

Quale interesse può esservi nel decidere di cavalcare l’onda bitcoin

Il valore del bitcoin è estremamente volatile. A confermare questa generalizzata e generalista opinione, basta semplicemente, un comunissimo grafico, leggibile anche al più inesperto. Pur tuttavia, questa sua volatilità estrema affascina e, al contempo, terrorizza, un incredibile numero di investitori. Tant’è che, su questa popolare criptovaluta, l’attenzione da parte dei mass media è sempre quanto mai vigile e pronta ad offrire una infinità di notizie.

Decifrare questo investimento insolito è, perciò, non sempre semplice e facile, seppure vi sia una abbondante ed esaustiva informazione. Gran parte degli investitori, difatti, si trova a dover affrontare una problematica che, seppure possa sembrare marginale, nella realtà dei fatti è una questione di non propria agevole soluzione. In effetti, non è facile immaginare un bitcoin. Seppure graficamente venga ad essere riprodotta, concretamente è una valuta virtuale al 100% creata dopo la crisi finanziaria scoppiata dopo che, il 15 settembre del 2008, si ebbe il fallimento della banca americana Lehman Brothers. In altre parole, bitcoin non ha un supporto fisico, come banconote o monete.

Esiste solo sotto forma di composizione digitale. In un modo che, seppure sia tecnologicamente avanzato e solito fruire di ogni forma di digitalizzazione possibile, il pensare ad un moneta esclusivamente sotto composizione digitale come, appunto, bitcoin, non è così traslabile. In effetti, siano soliti ad effettuare pagamenti “virtuali”, ovvero senza dover ricorrere alla carta moneta ma, questi, seppure in forma elettronica, fanno riferimento ad un qualcosa che è assolutamente tangibile.

Tuttavia, bitcoin è davvero una valuta peer-to-peer. Infatti, nulla impedisce di effettuare acquisti online o in negozio con bitcoin se il commerciante li accetta. In negozio, il pagamento in bitcoin viene effettuato, ad esempio, tramite smartphone usufruendo di un portafoglio elettronico.

Se si volesse riassumere bitcoin in poche parole, si potrebbe ricordare che un misterioso Satoshi Nakamoto, nel 2009, creò, per la prima volta, questa criptovaluta e che il 2140 è l’anno stimato dell’emissione dell’ultimo bitcoin.

Un’altra specificità del bitcoin è l’assenza di un organo di vigilanza, come una banca centrale, per regolamentare tutto questo. Le transazioni si svolgono nella blockchain, una sorta di registro elettronico gigante, anonimo, che elenca tutti gli scambi di bitcoin sul mercato. Una garanzia di sicurezza e trasparenza!

Per comprendere, quindi, quale interesse può esservi nel decidere di cavalcare l’onda bitcoin, è fondamentale scoprire a quale tipologia di investitori si appartiene. In altre parole, se si è fortemente legati a forme di investimenti che prevedono che il prezzo dei titoli oscillerà a seconda delle prestazioni della società o dell’organismo emittente, allora investire in bitcoin non è la scelta giusta da fare. D’altra parte, l’investimento in bitcoin è puramente speculativo. Non per nulla, influisce sul suo valore, il tradizionale gioco dell’offerta e della domanda che, a sua volta, è legato, invero, agli eventi macroeconomici.

Ad esempio, secondo alcuni esperti, i prezzi dei bitcoin salirebbero in tempi di incertezza politica. Un altro modo per anticipare il prezzo del bitcoin è analizzare la sua evoluzione passata su diversi mesi o addirittura anni. Informazioni, che sono tutte disponibili sul web. Insomma, se non si è disposti a dedicare tempo a seguire le notizie e a guardare all’evoluzione dei prezzi dei bitcoin, se si è molto sensibile al rischio e non si tollerano incertezze, allora è meglio lasciar stare l’investimento in bitcoin.

Di contro, se si comprendono le opportunità esistenti e, quindi, si desidera acquistare e vendere bitcoin, ci si potrà affidare ad una delle varie piattaforma online che si trovano sul web. Le transazioni bitcoin rimangono sicure perché sono protette da un protocollo tecnologico, praticamente, infallibile. L’unico rischio, è la qualità dell’intermediario che vende e compra bitcoin. Di conseguenza, basta porre la dovuta attenzione e cautela per evitare di imbattersi in situazioni non auspicabili.

Pertanto, andando a concludere, si potrà beneficiare della consulenza di esperti, così come ricevere un prezioso aiuto per cavalcare l’energica onda bitcoin.

