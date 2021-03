Condividi su

Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta: nuovi dettagli sul piano del Governo Draghi

Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta? Il Governo Draghi si prende almeno un altro giorno per pensare all’irrigidimento delle restrizioni anti-contagio. La comunicazione della decisione in arrivo per venerdì 12 marzo 2021. Cosa si sa al momento?

Decisione attesa per venerdì 12 marzo

Nuovo lockdown per Pasqua e Pasquetta? Il Governo Draghi vuole prendersi almeno altre 24 ore per decidere in merito. Oggi, giovedì 11 marzo, previsto il confronto con Regioni e Province autonome, mentre non si è mai fermata la discussione con il Comitato Tecnico Scientifico negli ultimi giorni.

Dunque, domani venerdì 12 marzo 2021 il Consiglio dei ministri dovrebbe sedersi intorno a un tavolo per mettere nero su bianco le modifiche all’ultimo Dpcm sulla gestione dell’epidemia, anche se pare che l’esecutivo voglia cominciare a utilizzare uno strumento in grado di coinvolgere le Camere nel processo decisionale. In pratica, un vero e proprio disegno di legge che, anche se in tempi stretti, passi al vaglio del Parlamento.

Nuovo Lockdown per Pasqua e Pasquetta?

Nuovo lockdown a Pasqua e Pasquetta. Con una serie di modifiche all’ultimo Dpcm o attraverso un disegno di legge, è certo che ci siano in arrivo nuove restrizioni. Innanzitutto, il Governo Draghi è intenzionato ad accontentare il Cts rispetto agli automatismi per transitare in zona rossa: in sostanza, oltre i 250 contagi su 100mila abitanti in una settimana si passa direttamente nella fascia di rischio più alta.

Detto ciò, la zona rossa dovrebbe essere imposta su tutto il territorio nazionale anche durante i prossimi weekend: forse non già dal prossimo (13-14 marzo) ma quasi certamente sui fine settimana più prossimi alle festività pasquali (con Pasqua e Pasquetta comprese naturalmente).

