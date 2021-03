Elodie: età, famiglia e carriera della cantante di Sanremo

Condividi su

Una storia incredibilmente affascinante e ricca di speranza quella di Elodie, la cantante italiana che dopo aver partecipato ad Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha raggiunto il successo partecipando al Festival di Sanremo nel 2017 e nel 2020. Nata nella borgata romana di Quartaccio, si trasferisce a Lecce giovanissima dove ha lavorato nelle discoteche e ha frequentato il liceo senza però conseguire il diploma. Oggi, trentenne si commuove sul palco dell’Ariston raccontando la sua storia.

Elodie dalla borgata romana al palco dell’Ariston

Emozionatissima ieri sul palco dell’Ariston, Elodie, racconta la sua storia e le sue origini nella borgata romana: «Parlare in pubblico non mi ha mai messo molto a mio agio. Vengo da un posto di borgata dove ci sono persone demoralizzate, senza acqua calda, con difficoltà ad arrivare a fine mese e a pagare le bollette», racconta Elodie.

«Io non mi sentivo all’altezza, non avevo gli strumenti, non ho preso il diploma, né patente, non ho studiato canto. In certi contesti è difficile concentrarsi su quello che vuoi fare da grande, in certi contesti devi lavorare più degli altri per ottenere quello che dovresti già avere». Una testimonianza emozionante quella della cantante Elodie, che nonostante tutte le difficoltà dà speranza a tutti i ragazzi che si sentono persi, senza una strada e privi di una meta.

Gli inizi della carriera insieme a Mauro Tre

Un messaggio importante da parte della cantante 30enne Elodie che racconta della svolta nella sua carriera e nella sua vita: «Ho conosciuto un pianista jazz, il suo nome è Mauro Tre e questa sera è con me sul palco. Grazie perché mi hai dato una possibilità dove non me la sono data io — ha detto commosa —. Quello che mi ha insegnato Mauro è che non bisogna sempre sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è avere il coraggio di farle».

Una storia fatta di coraggio, sogni e speranza che sicuramente può dare forza a tutti coloro che vivono un momento di difficoltà.

