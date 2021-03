Festival di Sanremo 2021: artisti, scaletta, ospiti 3 marzo

Condividi su

Ottimo inizio per uno degli eventi più amati dagli italiani: il Festival di Sanremo 2021, che già nel primo appuntamento ha raggiunto, nonostante tutte le difficoltà relative alla Covid-19 e all’organizzazione, ma soprattutto al grande assente il pubblico, il 46 % di share. Un inizio però condito anche da un po’ di amara realtà, infatti il cantante Irama ha visto slittare e poi – per il momento – cancellare la sua esibizione sul palco dell’Ariston per via della positività di uno dei membri del suo staff alla Covid-19.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si prospetta ricca di ospiti. Tra questi salirà sul palco dell’Ariston Enzo Avitabile, impegnato in un duetto con Fiorello, immancabile nell’appuntamento con il Festival insieme ad Achille Lauro. Grande attesa anche per Laura Pausini, appuntamento annunciato da Amadeus già nel corso della prima serata, che si esibirà con “Io sì”, il brano colonna sonora del film “La vita davanti a sè” con Sofia Loren, premiato ai Golden Globe 2021.

In questa seconda serata del Festival di Sanremo 2021, poi, è previsto un omaggio al grande maestro Ennio Morricone, e a dirigere l’orchestra, in questo momento importante, sarà proprio il figlio Andrea Morricone. Un piccolo flashback con Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali.

Altro ospite di questo secondo appuntamento con il Festival di Sanremo 2021 sarà il marciatore Alex Schwazer, che proprio la scorsa settimana è stato riabilitato, dopo la lunga squalifica, dal giudice di Bolzano che ha archiviato le accuse penali a suo carico. Un momento che Amadeus commenta così : “Intendiamo ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara a causa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”.

Irama sembrerebbe fuori dalla gara, infatti ieri era stata anticipata l’esibizione di Noemi inizialmente prevista per la seconda serata del Festival di Sanremo, per via della positività al tampone antigenico di un membro dello staff di Irama. Dagli ultimi aggiornamenti sembrerebbe che il cantante, Irama, sia ancora negativo al tampone per la Covid- 19 mentre il membro del suo staff è risultato positivo anche al tampone molecolare.

Amadeus ha proposto di far rimanere in gara Irama mandando in onda il video delle prove, ma l’ultima parola rimane dei campioni in gara. Nelle prossime ore sicuramente si scioglierà la questione, programmi per la serata? Certo, il Festival di Sanremo 2021!

I Campioni in gara

Bugo – E invece sì

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Fulminacci – Santa Marinella

Gaia – Cuore amaro

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore (in sospeso)

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Malika Ayane – Ti piaci così

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a te

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Le Nuove Proposte