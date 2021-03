Serie tv Netflix marzo 2021: calendario, date di uscita, ultime notizie

Condividi su

Curiosi di sapere tutte le novità per i film le serie Tv di Netflix per marzo 2021? Siete nel posto giusto, andiamo a vedere tutte le prossime uscite di Netflix per questo mese.

Finalmente è disponibile il catalogo con tutte le novità e le prossime uscite di film e serie tv di marzo 20201 su Netflix Italia, tra i titoli più attesi proprio da oggi – 3 marzo 2021 – sarà disponibile “Girl Power- la rivoluzione comincia a scuola”, adattamento cinematografico del romanzo di Jennifer Mathieu e diretto da Amy Poehler; dal 10 marzo invece sarà disponibile la prima stagione della nuova serie tv –originale Netflix – “Last change U: Basketball”. Il 12 Marzo arriva la seconda stagione della serie tv “Love Alarm”.

Martedì prossimo Netflix aggiungerà nel suo catalogo anche “L’ora più buia”, la celebre pellicola che racconta le vicende del primo ministro britannico Winston Churchill (interpretato da Gory Oldman) nei primi mesi della II guerra mondiale. Continuando con le serie tv Netflix disponibili da marzo 2021 abbiamo “Il mondo segreto dei pirati”, prima stagione, sarà disponibile invece dal 15 marzo, una docuserie che racconta dei saccheggi dei pirati e della fondazione di una repubblica.

Per tutti gli amanti della formula 1, dal 19 Marzo sarà disponibile la prima stagione della serie tv “Formula 1 – Drive to survive”, che racconta proprio della scorsa stagione 2020 ridotta a causa del Covid-19 e della lotta tra Hamilton, Ricciardo e gli altri piloti per il traguardo.

Calendario completo Film e Serie Tv Marzo 2021 Netflix

1 marzo

Riverdale – Stagione 4

Biggie: I Got a Story to Tell (miniserie documentario)

The Bold Type Stagione 1-3

Modern Family Stagione 11

Scemo & più scemo

Final destination

3 marzo

Girl Power: la rivoluzione comincia a scuola

Martin Eden

4 marzo

Pacific Rim: La zona oscura (serie animata)

5 marzo

La sentinella

8 marzo

Bombay Begums Stagione 1

9 marzo

L’ora più buia

10 marzo

Il Leader Stagione 1

Last Chance U: Basketbal (miniserie documentario)

12 marzo

Yes Day

The One. La Coppia Quasi Perfetta Stagione 1

Love Alarms Stagione 2

Paradise Police Parte 3 (serie animata)

14 marzo

Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

15 marzo

Zero Chill Stagione 1

16 marzo

Waffles + Mochi Stagione 1 (documentario/serie per bambini)

19 marzo

Country Comfort Stagione 1

Formula 1: Drive to Survive Stagione 3

Sky Rojo Stagione 1

21 marzo

Love (Marriage & Divorce) Stagione 1

24 marzo

Che fine ha fatto Sara? Stagione 1

25 marzo

Sulle stessa onda

26 marzo

A week away

Bad Trip

Gli Irregolari di Baker Street Stagione 1

30 marzo