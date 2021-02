Condividi su

La scarola in padella con olive è un secondo o un contorno facile e veloce da preparare, comodo per tante occasioni e molto flessibile, infatti potete utilizzarla anche come ripieno per un rustico. Vediamo insieme la ricetta

Ingredienti

600-700 gr. di scarola

20-25 olive nere

7-8 capperi

3-4 acciughe sott’olio

1/4 di cipolla media

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Peperoncino macinato (opzionale)

Iniziamo la preparazione della scarola in padella con olive, il piatto è veramente veloce e semplice da preparare anche per chi non ha molta esperienza in cucina, iniziamo!

Per prima cosa pulite la scarola rimuovendo, se rovinate, le foglie più esterne, poi tagliate il torsolo alla base e lavate le foglie sotto l’acqua corrente fredda con molta attenzione.

A questo punto lasciate scolare la scarola dall’eccesso di acqua e tagliate le foglie grandi (se ve ne sono). Continuate la preparazione della scarola in padella con olive quindi tagliate la cipolla, sminuzzate le acciughe e tagliate i capperi. Aggiungete l’olio extravergine di oliva in una padella, mettete a fiamma media, aggiungete la cipolla, i capperi e le acciughe, fate rosolare per qualche minuto e poi aggiungete le foglie ancora bagnate. Fate insaporire per qualche minuto sempre a fiamma lenta mescolando di tanto in tanto e poi aggiungete 2-3 tazzine di acqua e coprendo con il coperchio lasciate cuocere per 15-20 minuti sempre a fiamma dolce.

Se utilizzate la scarola in padella con le olive come piatto unico magari potete lasciarla più brodosa per servirla insieme a dei crostini di pane, se invece la inserite in un rustico oppure la utilizzate come contorno fatela asciugare bene. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta