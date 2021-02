Condividi su

La parmigiana di patate è una ricetta semplice da preparare, ma veramente gustosa e sfiziosa. Comoda quando volete proporre in tavola qualcosa di tradizionale e innovativo allo stesso tempo, vediamo insieme la preparazione

Ingredienti

5-6 patate grandi

750 ml. di salsa di pomodoro

300 gr. di provola affumicata

2-3 uova

100 gr. di parmigiano reggiano grattugiato

Pangrattato

Farina

1 spicchietto d’aglio

1 pezzettino di cipolla

3 cucchiai di olio evo

Olio per friggere (preferibilmente si semi di arachide)

Sale q.b.

Pepe q.b.

Basilico fresco (opzionale)

Iniziamo la preparazione della parmigiana di patate quindi per prima cosa tagliate finemente uno spicchietto d’aglio – oppure lasciatelo intero per rimuoverlo in seguito– e un pezzetto di cipolla, quindi aggiungete l’olio extravergine di oliva in un tegame e fate scaldare. A questo punto aggiungere anche la base del soffritto, aglio e cipolla, e lasciate dorare. Una volta dorati, aggiungete la salsa di pomodoro e a fiamma bassa fate cuocere per una ventina di minuti rigorosamente senza il coperchio.

Nel frattempo continuate la preparazione della parmigiana di patate quindi sbucciate le patate e lavatele una prima volta sotto l’acqua corrente fredda. Tagliatele a fette spesse circa 1 centimetro e risciacquate sempre sotto l’acqua corrente fredda. Fatele sgocciolare e poi asciugatele tamponando con un canovaccio asciutto e pulito. In un piatto piano mettete la farina, in un altro il pangrattato ed in un piatto fondo rompete le uova, aggiungete un pizzico di sale, un po’ di pepe nero macinato e mescolate. In una padella per friggere mettete almeno 2 dita di olio di semi di girasole o preferibilmente di semi di arachide e fatelo scaldare, nel frattempo passate una alla volta le patate prima nella farina poi nell’uovo e poi nel pangrattato. Fatto questo, se l’olio è caldo, mettete le patate a friggere.

Preparate la provola e mettetela a sgocciolare in uno scolapasta e grattugiate il parmigiano reggiano o il grana padano. Una volta che le patate saranno fritte lasciate che eliminino l’eccesso di olio su un piatto con la carta assorbente da cucina. Fritte tutte le patate e cotta la salsa di pomodoro, prendete una pirofila e sul fondo, mettete un mestolo di salsa di pomodoro e distribuitelo lungo tutta la superficie. Aggiungete un primo strato di patate, un po’ di salsa di pomodoro, il parmigiano reggiano, la provola e qualche fogliolina di basilico fresco (se lo gradite).

Prima di iniziare ad assemblare la parmigiana, accendete il forno mettendolo a 250°C e fatelo riscaldare bene. Infornate poi la parmigiana di patate abbassando il forno a 220°C e sempre in modalità statica, fate cuocere per 20 minuti. Non rimane che servire in tavola questa deliziosa ricetta, Buon appetito.