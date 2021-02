Condividi su

Le zucchine ripiene con speck e mozzarella sono facilissimi da preparare, anche per chi non ha molta esperienza in cucina, e sono un piatto comodo per ogni occasione sia durante la settimana quando non avete tempo e voglia di mettervi ai fornelli sia per cene o aperitivi con amici e familiari, vediamo insieme la ricetta.

Ingredienti

2 Zucchine

250 g di Fior di latte

100 g Speck

2-3 Uova

Pangrattato

Farina 00

Olio per friggere

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Iniziamo la preparazione delle zucchine ripiene con speck e mozzarella quindi per prima cosa lavate le zucchine, asciugatele, spuntate le estremità e infine tagliate con la mandolina. Tagliate a pezzetti grossi il fior di latte e a metà le fettine di speck. Preparate in ciotole diverse la farina, le uova sbattute (metteteci un pizzico di sale e pepe) e il pangrattato.

A questo punto continate la preparazione delle zucchine ripiene con speck e mozzarella quindi stendete su un piano una fetta di zucchina per il lungo ed una per il largo sovrapponendole, avvolgete un pezzo di fior di latte nello speck e mettetelo al centro, poi chiudete le zucchine, fissatele con uno stuzzicadenti e passate prima nella farina, poi nell’uovo e per finire nel pangrattato.

Una volta che tutte le zucchine ripiene con speck e mozzarella saranno pronte iniziate a far scaldare l’olio in un pentolino o una padella. Quando l’olio avrà raggiunto i 170°C immergete le zucchine farcite e fatele friggere fin quando non saranno dorate. Togliete dall’olio scolando con una schiumarola e mettete in un piatto con della carta assorbente da cucina per eliminare l’eccesso di olio della cottura. Non rimane che servire in tavola questa deliziosa ricetta per le zucchine ripiene con speck magari accompagnata da un’insalata fresca con dei pomodori o una verdura ripassata. Buon appetito, ci vediamo alla prossima ricetta